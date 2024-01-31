“القاتل الصامت” ينهي حياة 3 طالبات اختناقا بمارتيل
شهد حي “ميكستا” بمارتيل أمس الثلاثاء فاجعة وفاة 3 طالبات اختناقا بغاز أحادي أوكسيد الكاربون “البوتان” الذي تسرب من سخان الماء .
وقالت مصادر محلية إن الأمر يتعلق بثلاث طالبات ينحدرن من مدينة الحسيمة ويكترين شقة بالحي المذكور ويتابعن دراستهن الجامعية بمدينة مارتيل .
وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث استنفر مختلف السلطات المختصة، حيث حضر بعين المكان رجال الوقاية المدنية ومصالح السلطة المحلية وعناصر الشرطة التي فتحت تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات الوفاة ، كما تمت معاينة جثث الضحايا قبل أن يتم نقلهم صوب مستودع الأموات.
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3 تعليقات
غاز احادي اوكسيد الكاربون ليس هو البوتان بل غاز ينتج عن احتراق غير كامل للبوتان نظرا لقلة الأوكسيحين الناتج غالبا عن انعدام التهوية. والله يرحمهم.
على الدولة والعدالة ان تستدعي من يسسترد مثل هده السخانات وخاصة تلك المعروفة ليس بجودة اين المراقبة على الدولة توقؤف المنتوجات التي تشكل خطرا مثل السخانات والشرجورات
لا اله الا الله. اللهم ارحمهم واغفر لهم وارزق اهلهم وذويهم الصبر والسلوان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام.