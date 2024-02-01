بعد مدريد و برشلونة.. المغرب يروج لفرص الاستثمار به في إقليم الباسك بإسبانيا

2024-02-01 / 10:04
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

يشارك الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، على رأس وفد هام ببلباو الإسبانية، في لقاء عمل رفيع المستوى يتمحور حول الترويج لفرص الاستثمار بالمغرب.

وبعد مدريد في ماي الماضي وبرشلونة هذا الأسبوع، يشكل هذا المنتدى، الذي يعرف مشاركة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، فرصة لتسليط الضوء على متانة الشراكة الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا، ولكن أيضا تشجيع الفاعلين الإسبان على زيادة حجم استثماراتهم في المغرب.

وسيركز اللقاء، الذي ينظمه اتحاد مقاولات الباسك، أهم منظمة لأرباب العمل في إقليم الباسك، على العديد من المواضيع المتعلقة بالاستثمارات الباسكية في المغرب.

ويتضمن البرنامج أيضا العديد من اجتماعات العمل مع رؤساء مقاولات إسبان في القطاعات الرئيسية مثل السيارات والطيران والسكك الحديدية والطاقات المتجددة والأجهزة المنزلية والمنسوجات وصناعة الأدوية

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‫6 تعليقات

  3. المغرب ضمن الدول المصنعة والتي تنافس الدول الكبرى في الصناعة الغذائية وصناعة السيارات والطائرات..

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