لأول مرة.. جامعة مغربية تفتتح فرعا لها بفرنسا لتكوين المهندسين و رجال الأعمال

2024-01-31 / 12:34
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

افتتحت جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية أول فرع دولي لها بباريس، تحت اسم “جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية- فرنسا” (UM6P France)، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للتعليم.

وذكرت المؤسسة في بلاغ لها، أن “جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية- فرنسا”، التي سيشرف عليها فهد بنكيران، هي “الجسر” الذي تريد جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية خلقه بين المغرب وإفريقيا، من جهة، وبين فرنسا وأوروبا، من جهة أخرى.

وأضاف البلاغ أن هذا الفرع الدولي الأول سيقدم تكوينات تنفيذية ومواكبات خاصة للباحثين ورجال الأعمال المبتكرين المهتمين بتنمية القارة الإفريقية.

وأشار إلى أن الفرع الفرنسي يهدف إلى أن يكون قادرا على تقديم فرص البحث وريادة الأعمال للمهنيين والأطر من الشباب الأفارقة والأوروبيين المهتمين بالقارة السمراء.

وأوضح المصدر أنه ابتداء من هذا العام، ستفتتح “جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية- فرنسا” أول مختبر أوروبي-إفريقي للمقاولات الناشئة في مجال التكنولوجيا الخضراء (من قبيل الهيدروجين، والتكنولوجيا الفلاحية)، والتكنولوجيا النظيفة والتكنولوجيا الطبية (من قبيل التكنولوجيا الحيوية)، وهو برنامج فريد لدعم المقاولات الناشئة لمدة عام واحد، في كلتا القارتين.

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