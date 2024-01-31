بعد أزمة “تسريبات” زوجته.. الأهلي يفسخ تعاقده مع صلاح محسن

هبةبريس - وكالات

أعلن النادي الأهلي المصري أنه فسخ تعاقده مع صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالتراضي.

وأوضح الأهلي في بيان: “جاء ذلك بناء على طلب اللاعب الذي تقدم به قبل عشرة أيام، وفي ضوء الرؤية الفنية للفريق تمت الموافقة على رغبة صلاح محسن الذي سدد القيمة المالية المطلوبة، وفقًا للتفاوض الذي جرى مع أمير توفيق مدير التعاقدات، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، والعرض على لجنة التخطيط والمشرف العام على الكرة”.

هذا وتصدر صلاح محسن منصات التواصل الاجتماعي قبل أيام، بعدما تم اتهامه بخيانة زوجته، ليرد مهاجم النادي الأهلي السابق، على الاتهامات، بأن ما حدث يستهدف مستقبله وأنه منفصل عن زوجته منذ فترة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp