تقرير أمريكي.. المغرب يتفوق على الجزائر اقتصاديا و صفقات تسلح المملكة جعلتها الأقوى بالمنطقة

2024-01-31 / 10:26
8

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أكد تقرير أمريكي تفوق المغرب اقتصاديا و عسكريا على الجزائر الغنية بالبترول و الغاز و الفقيرة من حيث الاستراتيجيات و القصيرة من حيث الرؤى.

و في هذا الصدد، صنفت مؤسسة “إنسايدرمانكي” الأمريكية المتخصصة في التصنيفات وتحليل البيانات المغرب ضمن قائمة بأقوى 15 دولة في إفريقيا خلال العام 2024.

وأوضحت المؤسسة الأمريكية بأن المغرب تمكن من التفوق اقتصاديا كما هو الحال أيضا عسكريا على منافسته الجزائر، إذ إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بدأ يقترب من 140 مليار دولار أمريكي اعتبارا من سنة 2022.

و أشادت “إنسايدرمانكي” بصفقات تسلح المملكة المغربية التي وصفتها بالذكية حيث أن الجيش المغربي مجهز بأسلحة غربية حديثة، وهو ما يمنحه ميزة على نظيره الجزائري الذي يعتمد روسيا في مقتنياته العسكرية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of لأول مرة.. جامعة مغربية تفتتح فرعا لها بفرنسا لتكوين المهندسين و رجال الأعمال

لأول مرة.. جامعة مغربية تفتتح فرعا لها بفرنسا لتكوين…

2024-01-31 / 12:34
Photo of الجفاف يؤثر على الماشية و “الكسابة” يلجؤون لبيعها في الأسواق بأثمنة منخفضة

الجفاف يؤثر على الماشية و “الكسابة” يلجؤون لبيعها في…

2024-01-31 / 11:11
Photo of جنيف.. المغرب يعتبر نزع السلاح النووي أولوية قصوى

جنيف.. المغرب يعتبر نزع السلاح النووي أولوية قصوى

2024-01-30 / 20:04
Photo of توظيف مالي لمبلغ 4,4 ملايير درهم من فائض الخزينة

توظيف مالي لمبلغ 4,4 ملايير درهم من فائض الخزينة

2024-01-30 / 18:56
Photo of لأول مرة في إفريقيا.. المغرب يستخدم الهيدروجين الأخضر لتشغيل توربينات الغاز في الصحراء

لأول مرة في إفريقيا.. المغرب يستخدم الهيدروجين الأخضر لتشغيل…

2024-01-30 / 16:46
Photo of أكثر من 8 آلاف من المسؤولين و كبار الموظفين لم يصرحوا بممتلكاتهم في المغرب

أكثر من 8 آلاف من المسؤولين و كبار الموظفين…

2024-01-30 / 16:06
Photo of ميناء طنجة المتوسط يحقق رقما قياسيا باستقباله أكثر من 8 ملايين حاوية في سنة

ميناء طنجة المتوسط يحقق رقما قياسيا باستقباله أكثر من…

2024-01-30 / 14:01
Photo of العدوي: بلادنا أبانت عن توفرها على مقومات الصمود

العدوي: بلادنا أبانت عن توفرها على مقومات الصمود

2024-01-30 / 12:38
Photo of العدوي: الاقتصاد الوطني تأثر بتداعيات الظرفية العالمية وبتوالي سنوات الجفاف

العدوي: الاقتصاد الوطني تأثر بتداعيات الظرفية العالمية وبتوالي سنوات…

2024-01-30 / 12:26
Photo of نسبة كبيرة من المواطنين المغاربة لا يؤدون الضريبة على السكن و لا على النظافة

نسبة كبيرة من المواطنين المغاربة لا يؤدون الضريبة على…

2024-01-30 / 10:54

‫8 تعليقات

  1. المغرب سياسته هي التوازن ومصلحة بلاده لايخلق المشاكل ولايهتم بمشاكل الداخلية لدول الاخرى..

    رد

  2. اللهم وفق البلدين الشقيقين لما فيه خير العباد. نحن امة واحدة في نهاية الامر فلا داعي لزرع الفتنة والخلافات فالعالم من حولنا بتكتل ويتبدل ادعو الله ان يلم الشمل ويصفي القلوب وان نكون يد واحدة ..

    رد

  4. الصحراء مغربية أحب من أحب و كره من كره
    الجزائر بقات تابعة المغرب حتى بقات في آخر قطار التنميه بالرغم من امتلاكها الغاز والبترول ..

    رد

  7. لولا ذكاء الملك محمد السادس والتفكير في العواقب لشتعلت الحرب منذ تولي تبون اللعين قصر المرادية

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق