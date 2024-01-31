فرنسا.. المعلمون يتوعدون بإضراب عام يشل التعليم
هبة بريس - وكالات
وجهت النقابات الرئيسية لمعلمي المدارس الابتدائية في فرنسا تحذيرات للحكومة بشأن ظروف العمل، فيما دعت إلى إضراب عام ومظاهرات يوم الخميس لتلبية مطالبها.
وتتوقع النقابة الرئيسية لمعلمي المدارس الابتدائية أن يبلغ معدل الإضراب 40% المقرر يوم الخميس، ووصفته بأنه “تحذير للحكومة”.
وسينضم المعلمون إلى قائمة القطاعات المضربة هذا الأسبوع، إذ دعت النقابات التعليمية الرئيسية إلى إضراب عام ومظاهرات يوم الخميس، بحسبما أوضحت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية.
وكانت تلك النقابات قد أطلقت نداءات منذ بداية يناير الحالي للإضراب، تلبية لمطالب المعلمين المتعلقة برفع الأجور ووقف تسريح الموظفين وتوفير أجور وظيفية لمرافقي التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
Le monde entier commence a connaitre manque de terre d agriculture.d’ou planification
peu loin de construction vertical.faut pas attendre des batailles à cause de manque de terrains.
الطغيان والتسلط تحصد فرنسا ما لا تحمد عقباه قمة الجشع . انما الله يمهل ولا يهمل ..
ماكرون دمر فرنسا دمار شامل فرنسا رجعية بقراراتها..
صناع القرار وحكام فرنسا يحصدون العواصف التي كانوا يزرعونها في صفوف المسلمين..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم لطفك يارب العالمين..
التاريخ يعيد نفسه..