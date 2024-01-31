واشنطن.. إشادة بالعلاقات المتميزة العريقة بين المغرب وأمريكا

هبة بريس

تم يوم الثلاثاء، استقبال سفير جلالة الملك لدى الولايات المتحدة، يوسف العمراني، بمقر وزارة الخارجية في واشنطن، من قبل مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف.

وخلال هذا الاجتماع الأول، أشاد المسؤولان بالعلاقات المتميزة العريقة التي تربط المغرب والولايات المتحدة، وناقشا سبل تعميقها وتنويعها.

وتم التركيز على أهمية تثمين المكتسبات واستكشاف آليات تعاون مبتكرة، من شأنها الاستجابة للطموح المشترك بتعزيز الحوار السياسي والشراكة الاستراتيجية.

وتطرقت المباحثات بين الجانبين، كذلك، إلى القضايا الإقليمية والدولية، مسلطة الضوء على التطابق الكبير في وجهات النظر. كما أبرزت إرادة البلدين تعميق العمل المشترك خدمة للسلام والأمن والاستقرار في إفريقيا والشرق الأوسط.

وشكلت المباحثات فرصة لتعزيز التنسيق بغية تحديد السبل الكفيلة بتثمين المبادرات، لفائدة القضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك والنهوض بالرفاه المتبادل.

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