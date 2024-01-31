طقس الأربعاء.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

2024-01-31 / 09:10
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن يظل الطقس باردا نسبيا، خلال الصباح والليل، بكل من مرتفعات الأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية والهضاب العليا.

وستتشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بقطرات محلية بالواجهة المتوسطية، فيما ستعرف المناطق الشمالية الشرقية كتلا ضبابية وسحبا منخفضة خلال الليل والصباح.

كما يتوقع هبوب رياح محليا قوية نوعا ما بشمال الأقاليم الجنوبية، وبمرتفعات الأطلس الصغير ومنطقة طنجة، إضافة إلى تناثر غبار محليا بالأطلس الصغير وبالأقاليم الصحراوية للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و 04 درجات بمرتفعات الأطلس الكبير، وما بين 03 و 09 درجات بالأطلس المتوسط والريف والسايس والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، وما بين 12 و 18 درجة قرب السواحل وبمنطقة سوس والأقاليم الجنوبية، فيما ستتأرجح ما بين 08 و12 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الانخفاض بالمملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا بالبوغاز وما بين الرباط وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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