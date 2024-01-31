صعدنا الكوت ديفوار وغادرنا الديار ..الأسود يخيبون امال المغاربة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في الدقائق الأولى من عمر مباراة الأسود ضد جنوب أفريقيا ، انكشف الضعف الذي حاول الركراكي اخفاءه، دكة الاحتياط لم تكن في مستوى التطلعات للعب الدور الثاني من منافسات الكان ، هناك لاعبين تم إقحامهم كان الركراكي بنفسه غير مقتنع بأدائهم.

فريق جنوب أفريقيا كان في متناول المنتخب المغربي للانهزام بحصة تقيلة في مباراة اليوم ، لم يكن فريق بافانا كما صورته وسائل الإعلام خصوصا الجارة الجزائر التي مقتنعة تماما ان الآسود أقوياء للعب الأدوار النهائية من كان الكوت ديفوار ، بل ان الفريق استفاد من الأخطاء فقط.

عدد من اللاعبين اتبثت المباريات أنهم ليس مكانهم المنتخب ، بل ان الطموح ومحاولة تحسين الأداء، قد يكون في مبارتين على الاقل ، لكن ان تجر تجربتك الضعيفة في الأداء الكروي ، ممكن ان عدد من اللاعبين لانفسهم يعرفون أنهم لا يصلحون للعب مباريات مصيرية للمنتخب، لكن الشعبوية ليس هي رقعة الميدان ، كيف يقولو المغاربة ” كاين او مكاينش”، نترك الحماسة الزايدة وتكونو واقعيين في اللعب .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp