الأسود يودعون كان الكوت ديفوار

هبة بريس _ رياضة

ودع المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم نهائيات كأس أمم إفريقيا “كان الكوت ديفوار 2023” عقب هزيمته أمام نظيره الجنوب إفريقي، بهدفين لصفر، في مباراة جمعتهما مساء الثلاثاء 30 يناير 2024، برسم دور ثمن النهائي.

وأحرز المنتخب الجنوب إفريقي الهدف الأول في الدقيقة الـ57 بواسطة اللاعب إيفيدينس ماكجوبا، ثم أحرز الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع بواسطة اللاعب موكوينا.

وشهدت المباراة تضييع المنتخب الوطني ركلة جزاء بواسطة اللاعب أشرف حكيمي، في الدقيقة الـ85، كما شهدت طرد اللاعب سفيان أمرابط في الوقت بدل الضائع.

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