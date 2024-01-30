الأسود يودعون كان الكوت ديفوار

2024-01-30 / 23:09
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هبة بريس _ رياضة

ودع المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم نهائيات كأس أمم إفريقيا “كان الكوت ديفوار 2023” عقب هزيمته أمام نظيره الجنوب إفريقي، بهدفين لصفر، في مباراة جمعتهما مساء الثلاثاء 30 يناير 2024، برسم دور ثمن النهائي.

وأحرز المنتخب الجنوب إفريقي الهدف الأول في الدقيقة الـ57 بواسطة اللاعب إيفيدينس ماكجوبا، ثم أحرز الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع بواسطة اللاعب موكوينا.

وشهدت المباراة تضييع المنتخب الوطني ركلة جزاء بواسطة اللاعب أشرف حكيمي، في الدقيقة الـ85، كما شهدت طرد اللاعب سفيان أمرابط في الوقت بدل الضائع.

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‫11 تعليقات

  8. من كأس العالم الركراكي ما دار حتى شي تغيير حتى حمدلله استغنى عليه وهو افضل بكثير من نصيري في كأس أفريقيا والركراكي كثر غير في الكلام مع الصحافة على الخاوي

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  9. مبارة كانت من البداية ليست لها ايجابيات وابطالنا الاسود اعطو ماعندهم من مجهودات ولم يحالفهم الحظ

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  10. عن التخلف و كرة القدم قال الراحل المهدي المنجرة أن تفوز على مصر لا يختلف أن تفوز هي كذلك الجزائر و تونس و ليبيا فلا فائدة من الغليان و التشافي فنحن كلنا متعادلون في التخلف و الأمية و الجهل و ضعف الصحة و التعليم و إنتشار البطالة كرة قدم مجرد لعبة و التخلف يرى كرة قدم كل شيء و هي في الأصل لا شيء .

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  11. الركراكي أظهر ما يمكن فعله و قد انكشف أفقه. لم يعد بمقدوره إعطاء المزيد. الناخب الذي لم يستطع تطعيم و ضخ دماء جديدة في المنتخب و تأهيلها لتكون في مستوى آمال الشعب يجب عليه الرحيل. ماذا فعل الركراكي منذ قطر؟؟؟ هل يعقل ان يصاب لاعب أساسي في حصة تدريبية…لا تضحكوا على شعب اقتنع ان الركراكي سيعود بالكأس. العار كل العار أن تكون رابع العالم و تقصى بهذه الطريقة من قبل فريق يقف له الوداد و الرجاء الند بالند….الرجاء الركراكي ان يرحل.

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