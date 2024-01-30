تضييع فرص الفوز عنوان الأسود في مغادرة الكان
ع اللطيف بركة : هبة بريس
المنتخب المغربي لم يكن في مستوى الانتظارات لجمهوره ، ابرز مجريات الشوطين، أتبث بالملموس تضييع الفرص هو عنوان مباراة الأسود ضد فريق بافانا با فانا، انتهت بهدفين لصالح الفريق الخصم، مباشرة بعد طرد المرابط.
كشفت المباراة ان تشكيلة الركراكي ودكة الاحتياط لم تكن سوى در الرماد في عيون الجمهور المغربي ، خصوصا المزراوي الذي لم يظهر في المباراة، وان مايسترو الفريق زياش وبوفال كانا قد شكل فارق كبير في مباراة اليوم، كما انكشف ان حسابات الركراكي لم تكن في محلها، ولم ينقح فريقه في الكان باي لاعبين جدد رغم ان ذلك كان متاح له .
تضييع الفرص يخرجالمنتخب المغربي من الكان ضياع هدف حكيمي لضربة الجزاء، كان رصاصة الرحمة على فريق الأسود ، وبالتالي يغادر الأسود ساحل العاج الذي يستكمل مشواره في الكان .
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17 تعليقات
تضييع فرص الفوز عنوان الأسود في مغادرة الكان
المنتخب المغربي لم يكن في مستوى الانتظارات لجمهوره
تشكيلة الركراكي ودكة الاحتياط لم تكن سوى در الرماد في عيون الجمهور المغربي
طرد المرابط مجرد ظلم فقط لا غير
حسابات الركراكي لم تكن في محلها
بكل روح رياضية المهم المشاركة وفريقنا الوطني ا.ا واجبه ولم يحالفه الحظ
لايهم الخصارة كما يهمنا فريق الاسود بدلو مجهوداتهم والحظ لم يحالفهم
هدي هي حلبة الملعب يا غالب يا مغلوب كلت الحالتين شاركنا وبمتياز والحظ كان ضدنا وليست نهاية العالم
المدرب ولى فيه غي اخراج العينين خص لقجع يقلب على مدرب عنده شخصية مع اللاعبين باش ايسمعوا له كلهم ضسروا عليه وناقص
عين اصابتهم لانه الاضواء كلها مسلطة علا ابطالنا الاسود والعين شقت الحجر وزعزعت الجبال الحمد لله علا انهم رجعو لنا سالمين
عندما نصف لاعبا ما بأنه هداف للفريق، فإن ذلك لا يعني أنه هو من سجل أكبر عدد من الأهداف، بل يعني أنه لا يترك فرصا واضحة للتسجيل تضيع برعونة. أما إذا كنا “نكلف” هذا اللاعب بتسجيل الأهداف ونعطيه الموقع الذي يتيح له ذلك، فيسجل بعد مئات الفرص الصائعة وبعد عشرات المباريات، ويكون هو من سجل أكبر عدد من الأهداف، فإن اعتباره هدافا للفريق هو احتلال لمكان ربما كان غيره سيكون أفضل منه وأكثر فعالية لو أعطيناه نفس الفرص. لا حاجة لذكر الأسماء ويكفينا أن نتذكر أن أهداف هذه الكان سجلها مدافعون ولاعبو وسط الميدان، باستثناء هدف واحد لو لم يسجله المهاجم “الهداف” لكنا سنتساءل باستمرار عن وجوده ضمن فريق وطني لكرة القدم… ليس لدينا مهاجم حقيقي يستطيع أن يكون في مستوى مهاجمي فرق كرة القدم، ووجودهم رغم أنف الجميع ضمن المجموعة وتهميش غيرهم، بعضهم كان حاضرا، هو منكر رياضي يمكن أن نعتبر معه هزيمة اليوم مستحقة.
تغيير الطاقم التقني سيفتح الأبواب امام الشباب وسيمكن المغرب من تحظير ألمان القادم في المغرب . انهزامه مسبقا من طرف نفس الفريق لم يكن انذارا كافيا بالنسبة اليه . الركراكي ظل وفيا لتشكيلته في المونديال رغم غياب الفعالية الهجومية . وأبان عن محدوديته التكتيكية .هو صرح من قبل انه اذالم يصل إلى نصف النهاية انه سيغادر .
c’était inscrit dans le destin du Maroc, après avoir raté des occasion d’or pour marquer. Hakimi ne devrait pas s’occuper des pénalités, n’importe quel joueur sauf lui aurait pu maquer, il a déjà raté un pénalité et si ce n’était pas zyach qui avait sauvé l’honneur le Maroc aurait aussi .perdu
il y avait aussi des joueurs qui ne devrait jouer du tout. OUNAhi a rate un beau but , mais le destin aussi joue dans le ballon
هاذي هي نتيجة الغرور وثقة النفس الزايدة ولم يستدعي حتى حمدالله على الأقل هو افضل كم نصيري في مثل هذه البطولة الأفريقية
مكان علينا تنظيم كان 2025 لأننا فاشلين لقب واحد + نهائي وتردون حمل اللقب مع الأسف لا اظن رابع العالم ولم تتجاوز اضعف المنتخبات الإفريقية 👎👎👎
عن التخلف و كرة القدم قال الراحل المهدي المنجرة أن تفوز على مصر لا يختلف أن تفوز هي كذلك الجزائر و تونس و ليبيا فلا فائدة من الغليان و التشافي فنحن كلنا متعادلون في التخلف و الأمية و الجهل و ضعف الصحة و التعليم و إنتشار البطالة كرة قدم مجرد لعبة و التخلف يرى كرة قدم كل شيء و هي في الأصل لا شيء .
على المدرب تقديم استقالته لانه لم يوفق. الجامعة الملكية وفرت جميع الشروط للفريق للفوز بالكان، يجب الاستغناء عن اللاعبين الدين تسببو في الهزيمة، رغم اسمائهم و مكانتهم في البطولات العالميه لاعطائهم عبرة لمن سياتي من بعدهم.