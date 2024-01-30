منتخب الفوتسال لأقل من 23 سنة يواجه إيطاليا وديا

يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة لاقل من 23 سنة في مباراتين وديتين منتخب إيطاليا، وذلك يومي الاربعاء 31 يناير 2024، والجمعة 2 فبراير 2024.

وستجرى المباراتان بقاعة الوحدة بمدينة القنيطرة.

يشار ايضا، إلى أن المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة الاول سيواجه بدوره المنتخب الإيطالي في مباراتين وديتين يومي فاتح و3 فبراير 2024 بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، كما سيواجه منتخب صربيا في 6 فبراير .

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