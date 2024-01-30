كأس أمم أفريقيا.. المنتخب المالي يفوز على بوركينافاسو ويتأهل إلى ربع النهائي

تأهل المنتخب المالي إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا بعد فوزه على بوركينافاسو بهدفين لواحد، اليوم الثلاثاء، ضمن لقاءات ثمن النهائي.

جاء هدف التقدم لمنتخب مالي في الدقيقة 3 بهدف عكسي سجله تابسوبا بالخطأ في مرماه، وأضاف سينايوكو الهدف الثاني لمالي في الدقيقة 47، قبل أن يقلص تراوري الفارق للبوركينابيين في الدقيقة 57.

وسيلتقي منتخب مالي في دور ربع النهائي مع منتخب كوت ديفوار، الذي كان قد أطاح بمنتخب السينغال بالضربات الترجيحية.

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