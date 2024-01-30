المنتخب السعودي يودع كأس آسيا من دور الثمن

المنتخب السعودي يودع كأس آسيا من دور الثمن

2024-01-30 / 20:18
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ودع المنتخب السعودي كأس أمم آسيا بالخسارة أمام كوريا الجنوبية بركلات الترجيح (4-2)، بعد التعادل بنتيجة (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي مساء اليوم الثلاثاء على استاد “المدينة التعليمية”، ضمن مباريات دور الـ16 من كأس أمم آسيا (قطر 2023).

وكان الأخضر قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الانتصار بهدف نظيف في الوقت الأصلي، لكن الشمشون الكوري باغته بهدف التعادل القاتل في الدقيقة 90+9، ليذهب الفريقان إلى الوقت الإضافي والذي انتهى بالنتيجة ذاتها.

وسجل للسعودية عبد الله هادي رديف في الدقيقة 46، قبل أن يتعادل تشو كيو سيونج في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

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