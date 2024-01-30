اوناحي وزلزولي غائبان في الشوط الاول ضد جنوب أفريقيا

جرى الشوط الاول من مباراة صعبة بين اسود الأطلس ومنتخب بافانا الجنوب أفريقي ، في دور ثمن نهائي من كاس أفريقيا بملعب سان بيدرو بالكوت ديفوار ، مساء اليوم الثلاثاء 30 يناير الجاري .

وكان الشوط الاول ، صعب على الفريق الجنوب الأفريقي حيث لم يستغل الأسود فرص لتسجيل هدف ، فيما أبان الشوط الاول على خصاص لصانع الألعاب زياش وبوفال، لم يتم تعويضهما رغم اقحام زلزلولي في الشوط الاول الذي كان أداءه دون المتوسط، بينما اوناحي بدوره لم يظهر بشكل جيد في الشوط الاول، ليكون الشوط الاول عنوانه ضياع الفرص وعدم التركيز.

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