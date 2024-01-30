اوناحي وزلزولي غائبان في الشوط الاول ضد جنوب أفريقيا
جرى الشوط الاول من مباراة صعبة بين اسود الأطلس ومنتخب بافانا الجنوب أفريقي ، في دور ثمن نهائي من كاس أفريقيا بملعب سان بيدرو بالكوت ديفوار ، مساء اليوم الثلاثاء 30 يناير الجاري .
وكان الشوط الاول ، صعب على الفريق الجنوب الأفريقي حيث لم يستغل الأسود فرص لتسجيل هدف ، فيما أبان الشوط الاول على خصاص لصانع الألعاب زياش وبوفال، لم يتم تعويضهما رغم اقحام زلزلولي في الشوط الاول الذي كان أداءه دون المتوسط، بينما اوناحي بدوره لم يظهر بشكل جيد في الشوط الاول، ليكون الشوط الاول عنوانه ضياع الفرص وعدم التركيز.
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8 تعليقات
اوناحي وزلزولي غائبان في الشوط الاول ضد جنوب أفريقيا
جرى الشوط الاول من مباراة صعبة بين اسود الأطلس ومنتخب بافانا الجنوب أفريقي
Lmatch kan se3ib saraha
Lmatch rah mebyo3 bayna
لا الزلزولي لا النصيري لا املاح لعبنا بمعدل ثلاثة ناقصين
المغرب تتاتى له فرص التسجيل اكثر من خمسة مرات كي يقتل المقابلة.. ولم يسجل .. المغرب كان الأفضل … وكذلك المزراوي كان على المدرب ان يقحمه في التشكيلة..
عن التخلف و كرة القدم قال الراحل المهدي المنجرة أن تفوز على مصر لا يختلف أن تفوز هي كذلك الجزائر و تونس و ليبيا فلا فائدة من الغليان و التشافي فنحن كلنا متعادلون في التخلف و الأمية و الجهل و ضعف الصحة و التعليم و إنتشار البطالة كرة قدم مجرد لعبة و التخلف يرى كرة قدم كل شيء و هي في الأصل لا شيء .
الناصري غياب تام
اما المزراوي كان هو سبب الهدف الاول لانه حطم الشرود