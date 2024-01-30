كأس آسيا.. إقصاء مؤلم للأخضر السعودي

2024-01-30 / 21:05
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هبة بريس _ رياضة

أقصى منتخب كوريا الجنوبية نظيره السعودي بالفوز عليه بركلات الترجيح 4-2 (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1) الثلاثاء على استاد المدينة التعليمية أمام أكثر من 42 ألف متفرج، وذلك في الدور ثمن النهائي من كأس آسيا المقامة في قطر.

وسجل عبدالله رديف (46) هدف السعودية، واستمر “الأخضر” متقدما حتى الرمق الأخير، قبل أن يسجل تشوي غو سونغ هدف كوريا الجنوبية (90+9).

وفي ركلات الترجيح تصدى حارس كوريا الجنوبية جو هيون وو لركلتي سامي النجعي وعبدالله غريب.

وتلتقي كوريا الجنوبية في ربع النهائي مع أستراليا، الجمعة، على استاد الجنوب مع طموح مواصلة المشوار حتى الفوز باللقب الغائب عنها منذ 64 عاماً، وتحديداً منذ 1960.

بينما يعود آخر لقب للسعودية (3 ألقاب إجمالا) إلى بطولة 1996 التي استضافتها الإمارات.

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