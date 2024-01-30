تشكيلة أسود الأطلس في مواجهة جنوب إفريقيا

2024-01-30 / 19:51
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هبة بريس

يواجه أسود الأطلس ، اليوم الثلاثاء، منتخب جنوب إفريقيا، على أرضية ملعب لوران بوكو بمدينة سان بيدرو، وذلك برسم دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2023 التي تحتضنها كوت ديفوار.

وفيما يلي تشكيلة أسود الأطلس:

ياسين بونو
أشرف حكيمي
نصير مزراوي
نايف أكرد
غانم سايس
سليم أملاح
عز الدين أوناحي
سفيان أمرابط
أمين عدلي
عبد الصمد الزلزولي
يوسف النصيري

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