اكادير : السلطات تشعر محتلي الملك البحري ساحل تغازوت بإفراغه

ع اللطيف بركة ؛ هبة بريس

باشرت السلطات المحلية بمنطقة تغازوت شمال مدينة اكادير، بإشعار محتلي الملك البحري ، بمغادرته قبل مباشرة عمليات الهدم .

وقالت مصادر محلية ، بان السلطات قد أشعرت قرابة 100 محتل الملك البحري الممتد على طول ساحل منطقة تغازوت إلى حدود منطقة “الماضرابا ” 22 كلم شمال آكادير”.

ويتوزع الأشخاص الذي تم إشعارهم لمغادرة الملك البحري التابع للدولة ما بين قاطنين أصليين من ساكنة تغازوت و مالكين او مسيرين لمقاهي وأجانب أصحاب فيلات .

يشار إلى أن منطقة تغازوت صدر بخصوصها حكم استئنافي يفيد مِلْكية المنطقة لورثة ” تيكزيرين” وهو ما يعني أن كل البنايات الخاصة والإدارية هي في وضع ” محتل ” لأراضي الغير .

الوضعية العقارية الحالية لتغازوت تفيد بتوزع ملكية المنطقة في اقتسام ما بين الدولة “الملك البحري وورثة ” تيكزيرين ” . فهل هو إعلان عن بداية ” ميلاد ” جديد لمنطقة باتت تسوق كعلامة سياحية على المستوى العالمي ؟؟.

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