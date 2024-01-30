ليفاندوفسكي يتهم لاعبي برشلونة أمام تشافي

حاول البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، إقناع مدربه الإسباني تشافي هيرنانديز، بالتراجع عن قرار الرحيل في الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فقد تأثر ليفا كثيرا بقرار رحيل تشافي، رغم شعور البعض بأن هناك توترا في العلاقة بين الطرفين.

وأشارت إلى أن ليفاندوفسكي اعتبر أن ما يحدث لبرشلونة بمثابة فشل شخصي، لذلك التقى مع تشافي الأحد الماضي، وطلب منه أن يعيد التفكير في موقفه، وهو الأمر الذي قدره المدرب عليه.

وأوضحت الصحيفة أن ليفاندوفسكي لم يكتف بلقاء يوم الأحد، لكنه طلب أن يجتمع بمدربه مرة أخرى أمس الإثنين.

وخلال الاجتماع الثاني، عبر ليفا مرة أخرى عن حزنه بسبب قرار المدرب، وأخبره أن اللاعبين هم المسؤولون عن الوضع الذي يعاني منه الفريق.

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