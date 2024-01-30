التشكيلة المحتملة للمنتخب الوطني المغربي أمام جنوب أفريقيا في كأس أمم أفريقيا

التشكيلة المحتملة للمنتخب الوطني المغربي أمام جنوب أفريقيا في كأس أمم أفريقيا

2024-01-30 / 12:59
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يلتقي المنتخب الوطني المغربي مع منتخب جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء بداية من التاسعة مساء بملعب لورن بوكو بسان بيدرو، ضمن ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا.

وفي هذا الصدد، من المحتمل أن يعتمد الناخب الوطني وليد الركراكي في المباراة على التشكيلة التالية:

ياسين بونو – نايف أكرد – رومان سايس – أشرف حكيمي- يحيى عطية الله- سفيان أمرابط- عز الدين أوناحي- سليم أملاح- أمين عدلي – عبد الصمد الزلزولي- يوسف النصيري

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