موسيماني يحفز لاعبي جنوب أفريقيا قبل مواجهة المنتخب المغربي

وجه بيتسو موسيماني مدرب أبها السعودي، رسالة تحفيزية للاعبي منتخب جنوب إفريقيا قبل مواجهة المغرب، اليوم الثلاثاء، لحساب ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال موسيماني، عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس” : “يلا شباب.. الثقة والمرونة والعمل الجاد والانضباط التكتيكي والعمل الجماعي”.

وتابع: “دعونا نلعب بأسلوبنا الجماعي، حيث تكافح الكثير من الفرق من أجل إيقافنا”.

ومعلوم أن مباراة المغرب ضد جنوب أفريقيا ستقام اليوم الثلاثاء بداية من التاسعة مساء بملعب لورنت بوكو بسان بيدرو.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp