موسيماني يحفز لاعبي جنوب أفريقيا قبل مواجهة المنتخب المغربي

موسيماني يحفز لاعبي جنوب أفريقيا قبل مواجهة المنتخب المغربي

2024-01-30 / 13:38
0

وجه بيتسو موسيماني مدرب أبها السعودي، رسالة تحفيزية للاعبي منتخب جنوب إفريقيا قبل مواجهة المغرب، اليوم الثلاثاء، لحساب ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال موسيماني، عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس” : “يلا شباب.. الثقة والمرونة والعمل الجاد والانضباط التكتيكي والعمل الجماعي”.

وتابع: “دعونا نلعب بأسلوبنا الجماعي، حيث تكافح الكثير من الفرق من أجل إيقافنا”.

ومعلوم أن مباراة المغرب ضد جنوب أفريقيا ستقام اليوم الثلاثاء بداية من التاسعة مساء بملعب لورنت بوكو بسان بيدرو.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الإتحاد التونسي يعلن فتح باب الترشح لتدريب منتخب نسور قرطاج

الإتحاد التونسي يعلن فتح باب الترشح لتدريب منتخب نسور…

2024-01-30 / 17:13
Photo of الاتحاد الكونغولي يراسل جامعة لقجع ويعبر عن العلاقة الوطيدة بين الطرفين

الاتحاد الكونغولي يراسل جامعة لقجع ويعبر عن العلاقة الوطيدة…

2024-01-30 / 16:41
Photo of الجامعة تتوصل برسالة من الإتحاد الكونغولي بشأن عقوبة الركراكي

الجامعة تتوصل برسالة من الإتحاد الكونغولي بشأن عقوبة الركراكي

2024-01-30 / 16:30
Photo of خطوة واحدة تفصل عموتة عن دخول التاريخ مع المنتخب الأردني

خطوة واحدة تفصل عموتة عن دخول التاريخ مع المنتخب…

2024-01-30 / 15:42
Photo of الإتحاد الأردني يستبعد لاعبا حاول الاعتداء على عموتة ومساعديه

الإتحاد الأردني يستبعد لاعبا حاول الاعتداء على عموتة ومساعديه

2024-01-30 / 14:21
Photo of التشكيلة المحتملة للمنتخب الوطني المغربي أمام جنوب أفريقيا في كأس أمم أفريقيا

التشكيلة المحتملة للمنتخب الوطني المغربي أمام جنوب أفريقيا في…

2024-01-30 / 12:59
Photo of ليفاندوفسكي يتهم لاعبي برشلونة أمام تشافي

ليفاندوفسكي يتهم لاعبي برشلونة أمام تشافي

2024-01-30 / 10:39
Photo of خروج حامل اللقب السينغال من كاس أفريقيا

خروج حامل اللقب السينغال من كاس أفريقيا

2024-01-30 / 00:03
Photo of تعادل لصاحب الأرض ” الفيلة ” في الدقائق الأخيرة يفتح المباراة من جديد

تعادل لصاحب الأرض ” الفيلة ” في الدقائق الأخيرة…

2024-01-29 / 23:51
Photo of “الاتحاد الكونغولي” يرفض إلغاء عقوبة الركراكي

“الاتحاد الكونغولي” يرفض إلغاء عقوبة الركراكي

2024-01-29 / 22:30

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق