الإتحاد الأردني يستبعد لاعبا حاول الاعتداء على عموتة ومساعديه

قرر الاتحاد الاردني لكرة القدم استبعاد حمزة الدردور من تشكيلة المنتخب الأردني، بعد ساعات من فوز النشامى 3-2 على العراق في دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا قطر 2024، وذلك بسبب محاولة اعتدائه على الطاقم التقني بقيادة المغربي الحسين عموتة.

ونشر الاتحاد الأردني لكرة القدم بيانًا مقتضبًا بعد منتصف الليلة الماضية، قال فيه: “قرر المنتخب الوطني لكرة القدم استبعاد حمزة الدردور عن معسكر المنتخب المشارك في نهائيات كأس آسيا، بعد مخالفة الدردور الضوابط والتعليمات الداخلية للمنتخب”.

وتقرر استبعاد حمزة الدردور بعدما انتشرت فيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي، تظهر محاولته الاعتداء على الإطار الفني للمنتخب الأردني، بعد تسجيل النشامى هدف الفوز في مرمى العراق.

وكشفت تقارير صحفية أردنية أن الدردور طلب من عموتة المشاركة في المباراة، لكن الأخير فضل عدم الزج به، وحينما كانت تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة اشتد غضب “الكوبرا”، وكاد يشتبك مع المدرب والطاقم المساعد له في دكة البدلاء.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp