الإتحاد الأردني يستبعد لاعبا حاول الاعتداء على عموتة ومساعديه

الإتحاد الأردني يستبعد لاعبا حاول الاعتداء على عموتة ومساعديه

2024-01-30 / 14:21
0

قرر الاتحاد الاردني لكرة القدم استبعاد حمزة الدردور من تشكيلة المنتخب الأردني، بعد ساعات من فوز النشامى 3-2 على العراق في دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا قطر 2024، وذلك بسبب محاولة اعتدائه على الطاقم التقني بقيادة المغربي الحسين عموتة.

ونشر الاتحاد الأردني لكرة القدم بيانًا مقتضبًا بعد منتصف الليلة الماضية، قال فيه: “قرر المنتخب الوطني لكرة القدم استبعاد حمزة الدردور عن معسكر المنتخب المشارك في نهائيات كأس آسيا، بعد مخالفة الدردور الضوابط والتعليمات الداخلية للمنتخب”.

وتقرر استبعاد حمزة الدردور بعدما انتشرت فيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي، تظهر محاولته الاعتداء على الإطار الفني للمنتخب الأردني، بعد تسجيل النشامى هدف الفوز في مرمى العراق.

وكشفت تقارير صحفية أردنية أن الدردور طلب من عموتة المشاركة في المباراة، لكن الأخير فضل عدم الزج به، وحينما كانت تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة اشتد غضب “الكوبرا”، وكاد يشتبك مع المدرب والطاقم المساعد له في دكة البدلاء.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الإتحاد التونسي يعلن فتح باب الترشح لتدريب منتخب نسور قرطاج

الإتحاد التونسي يعلن فتح باب الترشح لتدريب منتخب نسور…

2024-01-30 / 17:13
Photo of الاتحاد الكونغولي يراسل جامعة لقجع ويعبر عن العلاقة الوطيدة بين الطرفين

الاتحاد الكونغولي يراسل جامعة لقجع ويعبر عن العلاقة الوطيدة…

2024-01-30 / 16:41
Photo of الجامعة تتوصل برسالة من الإتحاد الكونغولي بشأن عقوبة الركراكي

الجامعة تتوصل برسالة من الإتحاد الكونغولي بشأن عقوبة الركراكي

2024-01-30 / 16:30
Photo of خطوة واحدة تفصل عموتة عن دخول التاريخ مع المنتخب الأردني

خطوة واحدة تفصل عموتة عن دخول التاريخ مع المنتخب…

2024-01-30 / 15:42
Photo of موسيماني يحفز لاعبي جنوب أفريقيا قبل مواجهة المنتخب المغربي

موسيماني يحفز لاعبي جنوب أفريقيا قبل مواجهة المنتخب المغربي

2024-01-30 / 13:38
Photo of التشكيلة المحتملة للمنتخب الوطني المغربي أمام جنوب أفريقيا في كأس أمم أفريقيا

التشكيلة المحتملة للمنتخب الوطني المغربي أمام جنوب أفريقيا في…

2024-01-30 / 12:59
Photo of ليفاندوفسكي يتهم لاعبي برشلونة أمام تشافي

ليفاندوفسكي يتهم لاعبي برشلونة أمام تشافي

2024-01-30 / 10:39
Photo of خروج حامل اللقب السينغال من كاس أفريقيا

خروج حامل اللقب السينغال من كاس أفريقيا

2024-01-30 / 00:03
Photo of تعادل لصاحب الأرض ” الفيلة ” في الدقائق الأخيرة يفتح المباراة من جديد

تعادل لصاحب الأرض ” الفيلة ” في الدقائق الأخيرة…

2024-01-29 / 23:51
Photo of “الاتحاد الكونغولي” يرفض إلغاء عقوبة الركراكي

“الاتحاد الكونغولي” يرفض إلغاء عقوبة الركراكي

2024-01-29 / 22:30

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق