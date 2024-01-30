خطوة واحدة تفصل عموتة عن دخول التاريخ مع المنتخب الأردني

خطوة واحدة تفصل عموتة عن دخول التاريخ مع المنتخب الأردني

2024-01-30 / 15:42
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بات الإطار الوطني الحسين عموتة على بعد خطوة واحدة فقط من دخول التاريخ مع المنتخب الأردني، عندما يواجه طاجيكستان، ضمن ربع نهائي كأس أمم آسيا.

وعادل الحسين عموتة رقم الثنائي على الجوهري وعدنان حمد باعتبارهما المدربان الوحيدان اللذان قادا منتخب النشامى إلى دور ربع النهائي من كأس أمم آسيا.

وفي حالة تحقيق الفوز على طاجيكستان والوصول إلى نصف نهائي كأس أمم آسيا، سيكون الحسين عموتة أول مدرب ينجح في تحقيق هذا الإنجاز مع المنتخب الأردني.

ولم يسبق للمنتخب الأردني أن وصل إلى نصف نهائي كأس أمم آسيا طيلة تاريخه، ويطمح حسين عموتة لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي يوم الجمعة القادم.

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