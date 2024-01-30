توظيف مالي لمبلغ 4,4 ملايير درهم من فائض الخزينة

هبة بريس _ اقتصاد

أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، أمس الجمعة، ثلاث عمليات توظيف مالي لفائض الخزينة بمبلغ إجمالي قدره 4 ملايير درهم.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن التوظيف الأول، عن طريق إعادة الشراء، همّ مبلغ 2 مليار درهم، لمدة 6 أيام وبسعر فائدة قدره 2,5 في المائة.

وأبرز المصدر ذاته أن التوظيف الثاني، عن طريق إعادة الشراء كذلك، همّ مبلغ 800 مليون درهم، لمدة 4 أيام، وبسعر فائدة قدره 2,5 في المائة.

أما التوظيف الثالث، على بياض، فقد همّ مبلغ 1,2 مليار درهم، لمدة 4 أيام، وبسعر فائدة قدره 3 في المائة

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