الإتحاد التونسي يعلن فتح باب الترشح لتدريب منتخب نسور قرطاج

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، فتح الباب لتقديم الترشيح للمدربين الذين يريدون تدريب المنتخب الأول ببلاده.

وأشار الاتحاد التونسي، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، إلى أنه شكّل لجنة للنظر في ملفات المرشحين مكوّنة: بلحسن مالوش، مختار ذويب، نجيب غميض، خالد بدرة، عماد بن يونس.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم قد أعلن مطلع الأسبوع، إقالة الجهاز الفني لمنتخب بلاده بقيادة جلال القادري؛ بعد وداع النسخة الجارية من دور المجموعات.

وكلّف الاتحاد التونسي حينها كلاً من المدربين أنيس البوسعايدي و منتصر الوحيشي لقيادة المنتخب إلى حين تعيين مدرب وطني جديد.

وتذيّل المنتخب التونسي جدول ترتيب مجموعته بالنسخة الجارية من كأس أمم أفريقيا برصيد نقطتين ليودع البطولة عقب نهاية دور المجموعات.

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