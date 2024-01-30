وزير النقل: أسعار الرحلات الجوية والبحرية تخضع لمبادئ العرض والطلب

2024-01-30 / 17:49
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هبة بريس - الرباط

أكد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن أسعار النقل الجوي والبحري في المغرب تخضع لمبادئ العرض والطلب.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن أسعار الرحلات يختلف حسب المواسم والفترات الزمنية.

واعترف الوزير أن أسعار النقل عرفت ارتفاعا المستوى العالمي خلال الفترة الأخيرة بسبب آثار الجائحة وتقلبات اسعار الوقود وغيرها

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‫4 تعليقات

  2. اليس من المنطقي أن يحصل المسافرين المغاربة المقيمين بالديار الأوروبية بتخفيضات على تذاكر السفر؟؟يبقى السؤال مطروح لدى وزير النقل ???

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  3. اليس الجالية المغربية تدخل العملة الصعبة للبلاد وهذا لا يمنحها تخفيضات في أسعار التذاكر سواء في الطائرة أو الباخرة أو الحافلات ياوزير النقل ???

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  4. ان أسعار الرحلات الجوية والبحرية والبرية في ارتفاعات مرتفعة مقارنة بالعام السابق يجب اعادة النظر في الأسعار التذاكر وبالأخص في العطل لكي تستطيع الجالية المغربية بزيارة البلاد بشكل مستمر .

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