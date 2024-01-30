إيقاف مواطن هندي مبحوث عنه دوليا بمطار البيضاء

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس الاثنين 29 يناير الجاري، من توقيف مواطن من جنسية هندية يبلغ من العمر 45 سنة، لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية بالمملكة العربية السعودية.‎

وقد أوضحت عملية تنقيط المواطن الأجنبي الموقوف بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء، صادرة بطلب من المكتب المركزي الوطني بالرياض، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بخيانة الأمانة.

ويشتبه في تورط الأجنبي الموقوف في قضية استغلال عمله كمدير مشاريع بإحدى المؤسسات التجارية للاستيلاء على مبلغ مالي يفوق مليونين و500 ألف ريال سعودي، وذلك قبل مغادرة المملكة العربية السعودية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بالمملكة العربية السعودية بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.

ويأتي توقيف المشتبه به، في إطار تعزيز علاقات التعاون الدولي في مختلف المجالات الأمنية، وكذا في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية بالمملكة المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

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