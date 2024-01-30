الاتحاد الكونغولي يراسل جامعة لقجع ويعبر عن العلاقة الوطيدة بين الطرفين

2024-01-30 / 16:41
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هبة بريس

توصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برسالة من الإتحاد الكونغولي لكرة القدم، بشأن قرار لجنة استئناف “كاف” حول عقوبة الناخب الوطني وليد الركراكي.

وكشف مصدر جامعي أن الإتحاد الكونغولي لكرة القدم عبر في رسالته عن العلاقة الوطيدة التي تجمع بين الطرفين من أجل تنمية وتطوير كرة القدم في البلدين الشقيقين.

وأضاف نفس المصدر أن الإتحاد الكونغولي أكد احترامه للقرار الأخير للجنة الاستئناف التابعة لـ”كاف” معتبرا إياه مغلقا بصفة نهائية.

وبذلك يكون الإتحاد الكونغولي لكرة القدم قد تراجع عن مضمون بيانه الإستنكاري الذي خرج به أمس الإثنين، عندما هدد باللجوء إلى محكمة “طاس” من أجل الطعن في إلغاء عقوبة الركراكي.

ومعلوم أن “كاف” كان قد عاقب الركراكي بالتوقيف لأربع مباريات بينها مباراتان موقوفتا التنفيذ، على خلفية الأحداث التي أعقبت مباراة المغرب ضد الكونغو في “الكان”، قبل أن تقرر لجنة الإستئناف إلغاء تلك العقوبات.

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‫5 تعليقات

  2. الإتحاد الكونغولي لكرة القدم عبر في رسالته عن العلاقة الوطيدة التي تجمع بين الطرفين من أجل تنمية وتطوير كرة القدم في البلدين الشقيقين

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  3. الإتحاد الكونغولي أكد احترامه للقرار الأخير للجنة الاستئناف التابعة لـ”كاف” معتبرا إياه مغلقا بصفة نهائية

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