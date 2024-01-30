غاز “البوتان” ينهي حياة سيدة بطنجة ويرسل زوجها وطفلها للمستشفى

2024-01-30 / 16:36
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هبة بريس - مكتب طنجة

لقيت سيدة مصرعها مساء أمس الإثنين، بحي بئر الحرارين بطنجة، جراء اختناقها بغاز أحادي أوكسيد الكاربون المعروف ب”البوتان”، فيما جرى نقل زوجها وابنها في حالة حرجة لقسم المستعجلات.

وقالت مصادر مطلعة إن الضحية عثر عليها جثة هامدة داخل منزلها، إلى جانب زوجها وابنها الذين تم نقلهم إلى قسم المستعجلات بمستشفى طنجة حيث يخضعان للعناية المركزة .

وقد حضرت السلطات المحلية، وعناصر الأمن إلى عين المكان حيث فتحت عناصر الضابطة القضائية تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حول ظروف وملابسات الحادث.

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‫9 تعليقات

  1. اللهم ارحمها واغفر لها وأسكنها فسيح جناتك مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا ان لله وان اليه راجعون واشفي الزوج والطفل شفاءا عاجلا .

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  2. ربما جودة المنتوج او طريقة استخدامه ليست في محلها او عدم معايير السلامة لا تحترم ولكن هذه أسباب فقط انه قدر الله لا هروب منه .

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  3. ربما جودة المنتوج او طريقة استخدامه ليست في محلها او عدم معايير السلامة لا تحترم ولكن هذه أسباب فقط انه قدر الله لا هروب منه .

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  5. في نظري يجب رفع دعوة قضائية على الشركات المصنعة لأجهزة غاز البوتان التي يسبب في بعض الأحيان الموت ; أللهم أرحمها واغفر لها واشفي المصابين بهذا الغاز البوتان .

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  6. يجب عند الانتهاء من الاستحمام إغلاق الجهاز وتهوية المكان بشكل كامل حتى لا يتعرض الشخص للإصابة بغاز البوتان الذي يشكل خطرا كبيرا على المنزل .

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  7. رحم الله الضحية وألهم أهلها الصبر والسلوان ان لله وان اليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم .

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  8. رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته ونتمنى الشفاء التام لباقي الأسرة ;ويجب أخذ الحيطة والحذر من هذآ الجهاز القاتل بجميع الاحتياطات الممكنة حتى لا نقع فيما لا يحمد عقباه ..

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  9. للإشارة غاز أحادي اكسيد الكربون ليس هو غاز البوتان وإنما هو أحد نواتج الاحتراق غير الكامل للبوتان و هو غاز سام عديم اللون و الرائحة

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