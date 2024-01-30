غاز “البوتان” ينهي حياة سيدة بطنجة ويرسل زوجها وطفلها للمستشفى

هبة بريس - مكتب طنجة

لقيت سيدة مصرعها مساء أمس الإثنين، بحي بئر الحرارين بطنجة، جراء اختناقها بغاز أحادي أوكسيد الكاربون المعروف ب”البوتان”، فيما جرى نقل زوجها وابنها في حالة حرجة لقسم المستعجلات.

وقالت مصادر مطلعة إن الضحية عثر عليها جثة هامدة داخل منزلها، إلى جانب زوجها وابنها الذين تم نقلهم إلى قسم المستعجلات بمستشفى طنجة حيث يخضعان للعناية المركزة .

وقد حضرت السلطات المحلية، وعناصر الأمن إلى عين المكان حيث فتحت عناصر الضابطة القضائية تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حول ظروف وملابسات الحادث.

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