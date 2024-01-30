جفاف وفرشة مائية تعاني.. ناقوس الخطر دق فهل من مجيب؟

محمد منفلوطي_ هبة بريس

لا نقاش عمومي اليوم سواء داخل ردهات المؤسسات الدستورية، أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا عن موضوع أزمة العطش ونذرة المياه التي باتت تلقي بظلالها المخيفة على الأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي بسبب انحباس الأمطار وتوالي سنوات الجفاف وسوء تدبير القطاع المائي وما ترتب عن ذلك من اجهاد مائي قد يهدد الحياة البشرية، ليبقى الأمل قائما على أن تجود السماء بعطائها بقدرة القدير، علما أن الدولة اتخذت سلسلة من التدابير الاستعجالية لمواجهة الوضع، لكن في المقابل، لازال العديد من المواطنين والشركات والمعامل وكبار الفلاحين ماضين في سياساتهم الاستنزافية للفرشة المائية على الرغم من التحذيرات التي أطلقتها الجهات الرسمية..

ونحن نعيش على وقع شبح العطش نتيجة قلة التساقطات المطرية وانخفاض حاد في منسوب معظم السدود والوديان، ونحن نعيش على وقع أزمة عطش غير مسبوقة، تبقى المسؤولية مشتركة بين جميع المتدخلين مسؤولين ومواطنين لوضع اليد في اليد والعمل على ترشيد مياه الشرب، لاسيما وأن كثيرين لازالوا لم يستشعروا الخطر القادم ولم يتعاملوا مع الوضع بنوع من الحزم والمسؤولية، فترى البعض منهم يستنزف مياه الشرب والفرشة المائية عبر اطلاق العنان للأنابيب المطاطية سقيا لأراضيهم الفلاحية الشاسعة، وآخرون يروون حدائق سكناهم وفيلاتهم الراقية دون حسيب ولارقيب، ومنهم من تراهم منهمكين في تنظيف وغسل سياراتهم الشخصية، والبعض الآخر منغمسا في تنظيف محلاتهم التجارية ومقاهيهم كل مساء استقبالا لزبنائهم….ضمن مشاهد تدمي القلب، حيث تتخذ هذه المياه المتدفقة شكل أخاذيذ بمحاداة الطوار..

ونحن نعيش على وقع شبح العطش وتداعياته المرعبة على البشر والشجر وباقي المخلوقات، بات لزاما التعامل مع الوضع بنوع من الحزم وتفعيل الدورية المشتركة التي عممتها وزارة الداخلية على الولاة والعمال لاتخاذ التدابير الاستباقية لترشيد المياه…

** أعلى سلطة في البلاد تدخل على الخط

لا يختلف اثنان عن كون مكافحة الجفاف والتغيرات المناخية في المغرب، تحظى بأهمية بالغة من قبل الملك محمد السادس حفظه الله، لما لا وهو الذي يتابع كل صغيرة وكبيرة وكل ما له علاقة بتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية الاجتماعية لبلادنا الحبيبة.

هذا وقد ترأس جلالته في وقت سابق جلسة عمل، تمحورت حول التدابير والاجراءات المتخذة في مواجهة الاجهاد المائي وعلاقته مع توالي سنوات الجفاف، وهي الجلسة التي قدّم خلالها وزير التجهيز والمياه نزار بركة عرضا حول الوضعية المائية حذر من خلاله من “أزمة عطش” قد يعاني منها المغرب في السنوات المقبلة، بسبب نقص الموارد المائية.

** تدابير احترازية تبقى رهينة بمدى تطور الوعي لدى المواطنين

لاحتواء الوضع والتقليل من مخاطره وتداعياته، قررت السلطات العمومية مجموعة من التدابير الاستباقية التي تروم انقاذ الموقف، من قبيل تنظيم الحملات التحسيسية بأهمية الماء والخطر القادم، ناهيك عن سن قرارات تروم اغلاق الحمامات والمحلات المتخصصة في غسل السيارات ثلاثة أيام في الأسبوع، مع الابقاء على خدماتها خلال أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد.

قالت السلطات المختصة إن قرارها هذا يأتي في إطار التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات الإقليمية والمحلية لتشديد المراقبة بغية ترشيد استهلاك الماء بعد توالي سنوات الجفاف ودخول المدينة في نفق الانقطاعات اليومية لخدمات الماء.

** انقطاعات للماء تطال البيوت فماذا عن الاستنزاف الحقيقي بالضيعات والمعامل والشركات؟

تساءل العديد من المهتمين والفاعلين عن مآل هذه التدابير التي اتخذتها السلطات للحد من ظاهرة الاجهاد المائي مُقابل تمادي البعض في استنزاف ما بقي من ثروات مائية وكأن الأمر لايعنيهم في ذلك شيء.

فبعد أن قررت الجهات المسؤولة على القطاع المائي تبني مقاربة أولية تروم ترشيد مياه الشرب عبر تثبيت مبدأ الانقطاعات عن الأحياء السكنية بين الفينة والأخرى، يلاحظ أن كثيرين لازالوا يزاولون نشاطاتهم بكل أريحية، من بعض الفلاحين الكبار وبعض أصحاب المعامل والشركات والمقاولات خاصة المتعلقة بمهن البناء، وكذا بعض المقالع، يلاحظ أن مستمرون في ” اجثتات” ما تبقى من مياه الفرشة المائية، وهو ما اعتبره كثيرون بمثابة ازدواجية في المعايير…لاسيما وأن هذه المرافق تستهلك كميات كبيرة من المياه مقارنة ما يستهلكه المواطن البسيط، وهو مايتطلب وضع خطة محكمة لترشيد العمل بها والاستعانة بمياه التدوير وتقنين استعماله دون أن يؤثر ذلك على الوضعية الاقتصادية وتوفير فرص الشغل.

** ناقوس العطش يدق فهل من مجيب؟

نعم، الوضع لا يحتمل، الوضع خطير، يتطلب تغليب المصالح العليا للوطن على المصالح الشخصية، وعلى الجميع أن يعي بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه بدءا من المواطن البسيط حتى أغنياء البلد الكل سواسية أمام القانون وأمام تدبير الأزمة..

ولنا في ملك البلاد الإسوة الحسنة والمثل الأعلى، فبمجرد ما دقّ ناقوسُ الخطر، حتى ترأس جلالته خلية أزمة استمع من خلالها لعرض الوزير الوصي على القطاع، وبالموازاة، وطبقا للتوجيهات الملكية السامية ، سيتم تسريع وتيرة إنجاز الأوراش المبرمجة التي لها وقع على المدى المتوسط، وخصوصا السدود في طور التشييد ومشاريع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع، والبرنامج الوطني لمحطات تحلية مياه البحر، وبرنامج إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، وبرنامج اقتصاد الماء على مستوى شبكة نقل وتوزيع الماء الصالح للشرب ومياه الري.

كما حث جلالة الملك، نصره الله، القطاعات والهيئات المعنية على مضاعفة اليقظة والجهود لرفع تحدي الأمن المائي وضمان التزويد بالماء الشروب على مستوى جميع مناطق المملكة.

وبهذا الخصوص، دعا جلالة الملك الحكومة إلى اعتماد تواصل شفاف ومنتظم تجاه المواطنين حول تطورات الوضعية المائية والتدابير الاستعجالية التي سيتم تفعيلها، مع تعزيز توعية العموم بأهمية الاقتصاد في استهلاك الماء ومحاربة جميع أشكال تبذير هذه المادة الحيوية واستخداماتها غير المسؤولة.

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