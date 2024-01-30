العدوي: 57% من الأسواق الأسبوعية غير مرتبطة بنظام للتطهير السائل

أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن الأسواق الأسبوعية بالمملكة يبلغ عددها 1.028 سوق.

وأكدت العدوي في كلمتها بالجلسة العمومية المشتركة المنعقدة بالبرلمان يومه الثلاثاء، على ضرورة سدّ العجز المسجّل على مستوى التجهيزات الأساسية المتوفرة بهذه الأسواق كمدخل أساسي للارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة، مشيرة الى أن 37 في المائة منها لا تتوفر على الربط بشبكة لتوزيع المياه أو على خزان مائي، و57 في المائة غير مرتبطة بنظام للتطهير السائل، و29 في المائة غير محاطة بأسوار، كما يقتصر وجود المرافق الصحية على 32 في المائة من مجموع هذه الأسواق.

ودعت العدوي إلى وضع إطار قانوني خاص يغطي الجوانب المتعلقة بإحداث وتنظيم وإعادة توطين الأسواق الأسبوعية، وكذا التسريع باعتماد تصميم مديري وطني خاص بها، يرمي إلى إعادة هيكلتها وتطوير تجهيزاتها وفق نظام مرجعي يأخذ بعين الاعتبار تحسين أدائها خاصة في ما يتعلق بتفادي المخاطر الصحية المحتملة لبعض المنتوجات المعروضة

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