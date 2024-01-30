السجن والغرامة.. القضاء يحسم مصير الفنانة نسرين طافش

2024-01-30 / 15:55
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القسم الفني: هبة بريس

رفضت محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، وتأييد حكم أول درجة.

وجاء في منطوق الحكم، أولًا: قبول المعارضة شكلًا وفي موضوع الطعن بالتزوير برفضه لصحة الاستكتاب وتغريم الطاعنة مبلغ 4 آلاف جنيه،ثانيًا:وفي الموضوع برفض معارضة المتهمة، وتأييد الحكم المعارض فيه والمصاريف.

وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

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تعليق واحد

  1. القضاء يحسم بين بقال و ظابط بحكم عسكري ليس مدني بسبب خلاف بينهم تافه لصالح
    الظابط طبعاً لأن العدالة معسكرة و أي حركة هضرب في المليان

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