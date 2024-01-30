العدوي: أزيد من 300 مليون شخص استخدموا حافلات النقل الحضري خلال 2022

2024-01-30 / 12:51
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هبة بريس - الرباط

كشفت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن عدد المرتفقين الذين استخدموا شبكات النقل الحضري بواسطة الحافلات خلال سنة 2022 ناهز 305 مليون شخص في اطار 33 عقد للتدبير المفوض لهذا المرفق.

وذكرت العدوي في كلمتها بالجلسة العمومية المنعقدة صباح يومه الثلاثاء، بالبرلمان، أن عدد الفاعلين المفوض اليهم تدبير المرفق الحضري وشبه الحضري، بواسطة الحافلات على المستوى الوطني بلغ 10 شركات خاصة، تستغل 33 شبكة للنقل بطول 11 الف كلم.

وأضافت العدوي، أن هذه الشركات العشر حققت خلال سنة 2022 رقم معاملات يناهز 1.74 مليار درهم، واستثمارات تضل الى 947 مليون درهم.

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