بعد اختفائها لأيام.. بطمة تطمئن جمهورها عن وضعها الصحي

القسم الفني:هبة بريس

طمأنت الفنانة المغربية دنيا بطمة متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي عن حالتها الصحية، وذلك عبر نشرها تدوينة بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

وجاء في التدوينة :”جمهوري الغالي وفانزاتي زوینین وكاع الناس لي كيسولو فيا أنا بألف صحة وسلامة، حمد لله لهلا يخطيكم عليا،أحبكم جميعا”.

وجدير بالذكر أن اسم دنيا بطمة تصدر مؤخرا محركات البحث بسبب خلافها الجديد مع مواطنتها سعيدة شرف.

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