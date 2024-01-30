مراكش: حجز كمية من المخدرات واعتقال أربعة مروجين

2024-01-30 / 13:48
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ع. اللطيف بركة - هبة بريس

تمكنت فرقة محاربة العصابات التابعة للأمن الولائي بمراكش، يوم امس الاثنين 29 يناير الجاري ، من مداهمة وكر للمخدرات على مستوى دوار الجديد بسيدي يوسف بنعلي.

واسفرت العملية عن حجز كمية من المخدرات “الشيرا وسنابل الكيف الممزوج بالتبغ المهرب ومسكر ماء الحياة،” واعتقال أربعة مروجين.

وقد تم وضع الموقوفين رهن تدبير الحراسة النظرية في انتظار إحالتهم على أنظار النيابة العامة المختصة.

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