العدوي: الاقتصاد الوطني تأثر بتداعيات الظرفية العالمية وبتوالي سنوات الجفاف

2024-01-30 / 12:26
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هبة بريس - الرباط

اعترفت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بتأثر الاقتصاد الوطني بتداعيات الظرفية العالمية المتقلبة وكذا بالانعكاسات المترتبة عن توالي سنوات الجفاف.

وذكرت العدوي في كلمتها بالجلسة العمومية المشتركة المنعقدة يومه الثلاثاء بالبرلمان، أنه خلال سنة 2022 تجاوزت نسبة النمو 1.3% تحت تأثير الانخفاض الحاد في القيمة المضافية الفلاحية التي تقلصت بنسبة 12.9%، في المقابل سجل القطاع السياحي دينامية متزايدة يؤكدها تنامي توافد السياح على المؤسسات المصنفة الذي ارتفع بنسبة 12% بالمقارنة مع الفترة السابقة.

وفي نفس السياق، تضيف العدوي، بلغت نسبة التضخم 6.6 % وبدأت في التراجع، لتستقر مع نهاية السنة المنصرمة في 6.1 حسب آخر التقديرات، مع الاحتفاظ في السياسة النقدية على سعر الفائدة الرئيسي في نسبة 3% منذ مارس 2023.

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