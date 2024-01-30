الملك: نتطلع الى زيادة تقوية وإثراء علاقات التضامن والتعاون مع الأردن

2024-01-30 / 12:07
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده.

وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة، عن أوفى التهاني وأزكى الأماني لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بدوام الصحة ومديد العمر لتحقيق ما ينشده الشعب الأردني من اطراد التقدم والرقي.

ومما جاء في برقية جلالة الملك ” أود بهذه المناسبة السعيدة، أن أعرب لكم عن تقديري الكبير لوشائج المحبة والإخاء التي تجمعنا شخصيا وأسرتينا الملكيتين، مؤكدا لكم تطلعي الدائم إلى زيادة تقوية وإثراء علاقات التضامن الموصول والتعاون الوثيق القائمة بين بلدينا الشقيقين”.

وأضاف جلالة الملك ” وإذ أجدد لكم أسمى عبارات التهنئة وأطيب المتمنيات، أدعو الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم، ويمدكم بموصول توفيقه، في قيادتكم الرشيدة للشعب الأردني الشقيق نحو المزيد من الرخاء والازدهار”.

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‫12 تعليقات

  3. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين

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  4. أعرب جلالة الملك بهذه المناسبة عن أوفى التهاني وأزكى الأماني لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني

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  7. اللهم دم الصحة والسلامة والنصر والتمكين للإسلام والمسلمين أجمعين والتوفيق والتفوق باستمرار بين الشعبين الصديقين الأردن والمغرب عاش ملكنا الحبيب محمد سادس نصره الله .

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  8. اللهم كن له ولي وحافظ ومعين أينما حل وارتحل وسدد خطاه وحقق له كل خير يارب العالمين .

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  10. هذه العلاقة الثنائية بين الأردن والمغرب ستعزز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بينهما في تطوير التعاون بينهما .

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  12. لا ننسى وقفة الأردن معنا في قضيتنا الوطنية كانت وقفة تضامنية للدفاع عن وحدة الوطن ألف شكر وتقدير للمملكة الأردنية .

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