الملك: نتطلع الى زيادة تقوية وإثراء علاقات التضامن والتعاون مع الأردن
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده.
وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة، عن أوفى التهاني وأزكى الأماني لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بدوام الصحة ومديد العمر لتحقيق ما ينشده الشعب الأردني من اطراد التقدم والرقي.
ومما جاء في برقية جلالة الملك ” أود بهذه المناسبة السعيدة، أن أعرب لكم عن تقديري الكبير لوشائج المحبة والإخاء التي تجمعنا شخصيا وأسرتينا الملكيتين، مؤكدا لكم تطلعي الدائم إلى زيادة تقوية وإثراء علاقات التضامن الموصول والتعاون الوثيق القائمة بين بلدينا الشقيقين”.
وأضاف جلالة الملك ” وإذ أجدد لكم أسمى عبارات التهنئة وأطيب المتمنيات، أدعو الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم، ويمدكم بموصول توفيقه، في قيادتكم الرشيدة للشعب الأردني الشقيق نحو المزيد من الرخاء والازدهار”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
12 تعليقات
نتطلع الى زيادة تقوية وإثراء علاقات التضامن والتعاون مع الأردن
الله ينصر سيدنا
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين
أعرب جلالة الملك بهذه المناسبة عن أوفى التهاني وأزكى الأماني لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني
تحية طيبة لأهل الأردن
تربطنا علاقة صداقة قوية بين البلدين الشقيقين منذ سنوات طويلة اللهم دومها .
اللهم دم الصحة والسلامة والنصر والتمكين للإسلام والمسلمين أجمعين والتوفيق والتفوق باستمرار بين الشعبين الصديقين الأردن والمغرب عاش ملكنا الحبيب محمد سادس نصره الله .
اللهم كن له ولي وحافظ ومعين أينما حل وارتحل وسدد خطاه وحقق له كل خير يارب العالمين .
حفظ الله الملكين الشريفين الأخوين من كل مكروه بما حفظ به الذكر الحكيم يارب .
هذه العلاقة الثنائية بين الأردن والمغرب ستعزز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بينهما في تطوير التعاون بينهما .
تحية وتقدير للمملكة الأردنية ملكا وشعبا دولة بمعنى الكلمة في المستوى.
لا ننسى وقفة الأردن معنا في قضيتنا الوطنية كانت وقفة تضامنية للدفاع عن وحدة الوطن ألف شكر وتقدير للمملكة الأردنية .