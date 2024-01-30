الملك: نتطلع الى زيادة تقوية وإثراء علاقات التضامن والتعاون مع الأردن

2024-01-30 / 12:07
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده.

وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة، عن أوفى التهاني وأزكى الأماني لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بدوام الصحة ومديد العمر لتحقيق ما ينشده الشعب الأردني من اطراد التقدم والرقي.

ومما جاء في برقية جلالة الملك ” أود بهذه المناسبة السعيدة، أن أعرب لكم عن تقديري الكبير لوشائج المحبة والإخاء التي تجمعنا شخصيا وأسرتينا الملكيتين، مؤكدا لكم تطلعي الدائم إلى زيادة تقوية وإثراء علاقات التضامن الموصول والتعاون الوثيق القائمة بين بلدينا الشقيقين”.

وأضاف جلالة الملك ” وإذ أجدد لكم أسمى عبارات التهنئة وأطيب المتمنيات، أدعو الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم، ويمدكم بموصول توفيقه، في قيادتكم الرشيدة للشعب الأردني الشقيق نحو المزيد من الرخاء والازدهار”.

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