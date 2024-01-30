مصرع 4 أشخاص في حادث سير خطير ضواحي تيفلت

هبة بريس

شهدت الطريق الرابطة بين مدينة تيفلت وسيدي علال البحراوي، مساء أمس اللثنين، حادث سير خطير.

وحسب مصدر محلي، فقد وقع الحادث جراء اصطدام قوي بين شاحنة وسيارة خفيفة، ما أسفر عن وفاة 4 أشخاص ضمنهم شخص وشقيقته.

وفور علمها بالحادث، انتقلت المصالح المحلية والأمنية على عجل الى عين المكان، حيث تم نقل جثت الهالكين الى مستودع الأموات وفتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادث.

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