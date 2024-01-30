مصرع 4 أشخاص في حادث سير خطير ضواحي تيفلت

2024-01-30 / 11:40
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هبة بريس

شهدت الطريق الرابطة بين مدينة تيفلت وسيدي علال البحراوي، مساء أمس اللثنين، حادث سير خطير.

وحسب مصدر محلي، فقد وقع الحادث جراء اصطدام قوي بين شاحنة وسيارة خفيفة، ما أسفر عن وفاة 4 أشخاص ضمنهم شخص وشقيقته.

وفور علمها بالحادث، انتقلت المصالح المحلية والأمنية على عجل الى عين المكان، حيث تم نقل جثت الهالكين الى مستودع الأموات وفتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادث.

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‫7 تعليقات

  1. رعونة السائقين قي تلك الطريق هي السبب في حصد أرواح ناس أبرياء لماذا السرعة؟ هل يجب التجاوز من أجل كسب 5 دقائق أو حتى ساعة من الوقت بمقابلها روح بريئة؟! جدتي رحمها الله من ضحايا تلك الطريق و سائق تاكسي أرعن حاول التجاوز من الجهة المقابلة ما دفع بجدتي و ابن أخيها أن يتجاوزوه لكن اصطدموا بشجرة.

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  2. لا حولة ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم لماذا هذه السرعة المفرطة التي تسببت في حدوث قتلى وجرحى ??اللهم ارحمهم واغفر لهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة .

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  4. ان لله وان اليه راجعون وكل نفس ذائقة آلموت ولكن ليست بهذه الطريقة المؤلمة والمحزنة نرفع احر التعازي والمواساة الى الأسرة التي فقدت شخص وشقيقته

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  5. يجب التركيز بشكل كبير أثناء السياقة وعدم تناول أدوية تسبب له النوم ويؤدي بحياته إلى التهلكة .

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  7. الطريق مسؤولية الجميع وبالأخص السائق الذي يتحمل مسؤولية كبيرة من أجل سلامة الركاب ..

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