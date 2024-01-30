الجازولي: “العلاقات بين المغرب وإسبانيا استثنائية”

2024-01-30 / 10:35
0

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، الإثنين ببرشلونة، أن المغرب يعمل بشكل متزايد على ترسيخ تموقعه كـ “بوابة ولوج رئيسية” للفاعلين الإسبان الراغبين في الاستثمار بإفريقيا.

وأكد الجزولي، في تصريح للصحافة، في ختام لقاء الأعمال رفيع المستوى الذي نظمه اتحاد إنعاش التشغيل الوطني، المنظمة الكاتالونية الرئيسية لأرباب العمل، والمجلس الاقتصادي المغربي الإسباني، أن المغرب أصبح منصة نمو للشركات الإسبانية وبوابة للسوق الإفريقية.

وقال إن “صفحة جديدة تكتب اليوم في علاقاتنا، وهذا ما لاحظناه خلال هذا المنتدى، من خلال شهادات الفاعلين المتمركزين بالفعل في المغرب، ولكن أيضا الفاعلين الراغبين في الاستثمار في المغرب والاستفادة من ميثاق الاستثمار الجديد ومن رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتنمية الاستثمارات”.

وأوضح الجزولي أن “العلاقات بين المغرب وإسبانيا تعتبر استثنائية، بفضل الروابط القائمة بين العائلتين الملكيتين”، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تعززت أكثر منذ أبريل 2022، إثر زيارة رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، للمغرب، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وخلال لقاء الأعمال هذا، المنعقد تحت شعار “الاستثمار في المغرب، رهان تنافسي لاستكشاف أسواق جديدة”، عقد السيد الجزولي عدة لقاءات عمل مع رواد الأعمال الإسبان في قطاعات الأنشطة الرئيسية مثل السيارات والطيران والسكك الحديدية والطاقات المتجددة والأجهزة المنزلية والمنسوجات والصناعات الدوائية.

وفي ختام هذا المنتدى قام الجزولي والوفد المرافق له بزيارة إلى مصنع ألستوم في برشلونة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of العدوي: بلادنا أبانت عن توفرها على مقومات الصمود

العدوي: بلادنا أبانت عن توفرها على مقومات الصمود

2024-01-30 / 12:38
Photo of العدوي: الاقتصاد الوطني تأثر بتداعيات الظرفية العالمية وبتوالي سنوات الجفاف

العدوي: الاقتصاد الوطني تأثر بتداعيات الظرفية العالمية وبتوالي سنوات…

2024-01-30 / 12:26
Photo of نسبة كبيرة من المواطنين المغاربة لا يؤدون الضريبة على السكن و لا على النظافة

نسبة كبيرة من المواطنين المغاربة لا يؤدون الضريبة على…

2024-01-30 / 10:54
Photo of شركات عالمية تقرر الانسحاب من الجزائر بعد قرار منع دخول السلع القادمة من الموانئ المغربية

شركات عالمية تقرر الانسحاب من الجزائر بعد قرار منع…

2024-01-30 / 10:15
Photo of كيف يهدد الجفاف١ قطاعات عدة في المغرب ؟

كيف يهدد الجفاف١ قطاعات عدة في المغرب ؟

2024-01-29 / 19:53
Photo of البورصة الأمريكية تشاطر تجربتها مع هيئة الرساميل المغربية في تدريب تقني

البورصة الأمريكية تشاطر تجربتها مع هيئة الرساميل المغربية في…

2024-01-29 / 17:46
Photo of مسؤول إسباني: “1600 شركة كاتالونية صدرت منتجاتها إلى المغرب”

مسؤول إسباني: “1600 شركة كاتالونية صدرت منتجاتها إلى المغرب”

2024-01-29 / 16:43
Photo of رئيس الباطرونا: “المملكة المغربية أصبحت قطبا اقتصاديا عالميا وازنا”

رئيس الباطرونا: “المملكة المغربية أصبحت قطبا اقتصاديا عالميا وازنا”

2024-01-29 / 16:11
Photo of أكثر من 86 ألف مغربي أسسوا شركة سنة 2023 ثلثهم في جهة البيضاء سطات

أكثر من 86 ألف مغربي أسسوا شركة سنة 2023…

2024-01-29 / 11:12
Photo of المغرب يتقدم في الصناعات الدوائية و يصدر مليار و نصف درهم من الأدوية

المغرب يتقدم في الصناعات الدوائية و يصدر مليار و…

2024-01-29 / 10:39

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق