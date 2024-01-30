نسبة كبيرة من المواطنين المغاربة لا يؤدون الضريبة على السكن و لا على النظافة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أكد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية أن نسبة كبيرة من المواطنين المغاربة لا يؤدون الضريبة على السكن و لا الضريبة على النظافة.
و أوضح لفتيت أمام ممثلي الأمة بأن عددا كبيرا من المغاربة لا يؤدون بعض الضرائب مثل ضريبة السكن و ضريبة النظافة، و هو ما يضيع على الدولة عائدات و مداخيل ضريبية مهمة.
و شدد وزير الداخلية على أن الضريبة على السكن و النظافة توجه بالأساس للجماعات المحلية، غير أن عدم تأديتها يضعف مداخيل الجماعات و يقلل فرص و مجالات عملها و اشتغالها.
و ختم الوزير السالف الذكر أن الضرائب الموجهة للجماعات المحلية يؤديها فقط ما بين ثلاثين إلى أربعين في المئة من المواطنين الواجبة عليهم، ولا يمكن أن نطلب من الجماعة أن تقدم خدمات في مستوى عال مادام المستفيدون من تلك الخدمات لا يدفعون ما عليهم.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
8 تعليقات
الضريبة على السكن والنظافة أمر قانوني على كل مواطن مغربي ..
الجماعات لاتقوم بالعمل ليتم تاديتها مثلا عند حصول المالك رخصة السكن وجب تفعيل الاستخلاص انا كنمودج أردت تأدية تلك الضرايب فقالوا لي جيب كدا وكدا وكدا في الاخير جلست في داري
Yajibou lkiame biamaliati taftiche limaarifati hal al koul yakoum bi adaa daribati nadafa awe
ضريبة النظافة لا هروب منها ولكن الضريبة السكن الذي اشتراه الإنسان بأشقة من اجل أبنائه فكيف يعقل يؤدي عليه ضريبة وهو يتقاتل مع لقمة العيش .
يجب تأدية الضرائب اصحاب الطبقة البورجوازية التي تقطن في منطقة راقية جدا اماً الطبقة المتوسطة التي تكافح من أجل الحصول على معيشة مرضية فقط فنطالب بإلغاء الضرائب المفروضة عليها .
نؤدي ضريبة السكن والنظافة ولكن أينا هو الإصلاح والتغير في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية اليس هذا من حقنا ???
واين هي العدالة الضريبة التي طالما ناديتم بها
هذا مسؤولية الموثق الذي تم عنده عقد البيع يجب عليه إرسال نسخة من عقد البيع إلى إدارةالضراءب