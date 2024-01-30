التقرير الختامي حول اللقاء الثقافي مع خيرة جليل

هبة بريس

حلت الروائية و الشاعرة و الفنانة التشكيلية خيرة جليل ضيفة على المقهى الثقافي بالسجن المحلي بني ملال في لقاء مفتوح مع نزيلات و نزلاء المؤسسة السجنية حول كتابها ” الزمن الملغوم ” في اطار برنامج المقاهي الثقافية بالسجون ، فبعد القاء الكلمة الافتتاحية لكل من السيد مدير المؤسسة السجنية بني ملال و السيدة أمينة الصابري تناولت الضيفة الكريمة الكلمة لتسلط الضوء على كتابها الزمن الملغوم حيث اشارت فيه الى مجموعة من القضايا الاجتماعية من قبيل المساواة بين الجنسين كما دافعت عن المراة بصفة عامة و خصصت لها حيزا كبيرا في كتابها من خلال قصة و”ماذا بعد” و” تسرع “و “ضياع “و “بكاء على الرصيف” لتسافر بالقارئ عبر ازمنة و امكنة مختلفة في العالم لتنتقل فيما بعد الى أفلمة المجتمع من خلال ابراز واقع الانسان المهاجر و الذي يعيش الذل و الحقارة في الضفة الاخرى ، و هو ما لمسناه في صخرة سيزيف و الزمن الملغوم .

وقد تفاعل نزيلات و نزلاء المؤسسة السجنية مع الكاتبة من خلال طرح مجموعة من الأسئلة استعرضوا من خلالها أفكارهم و تساؤلاتهم حول مختلف القضايا المركزية في كتاب الزمن الملغوم ، لتكون ردة الفعل اجابية من طرف الاستاذة خيرة جليل التي تفاعلت مع الاسئلة و باقي الفقرات التي صاحبت اللقاء بكل روح مرحة و اعجاب كبير.

هذا اللقاء الثقافي تخللته تقديم فقرات موسيقية و فنية من ابداع نزلاء و نزيلات المؤسسة السجنية.

يشار الى ان برنامج المقهى الثقافي بالسجون تعد فكرة اطلقتها المندوبية العامة لادارة السجون منذ تاريخ 2017 في اطار الجيل الجديد من البرامج التاهيلية التي يتم من خلالها تمكين نزيلات و نزلاء المؤسسات السجنية في لقاء مع رجالات الثاقفة و الفن و العلم وعيا منها بضرورة اعتماد وسائل ناجعة ترمي الى تحقيق التكامل بين البرامج الثقافية و الفكرية و برامج تاهيل السجناء لاعادة الادماج و تطوير مجال الانفتاح السجين على العالم الخارجي تمهيدا لادماجه.

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