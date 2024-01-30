تزوير وثائق للحصول على قروض استهلاكية يجر 6 أشخاص للاعتقال بتيكيوين

2024-01-30 / 09:57
7
هبة بريس

أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة تيكيوين على النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع المنصرم من شهر يناير الجاري، ستة أشخاص، وهم شخص من ذوي السوابق القضائية ومديرة وكالة للقروض الصغرى ومستخدم بها وموظفان بمصلحة تصحيح الامضاءات ووسيط، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى ضلوع المشتبه فيه الرئيسي في استعمال وثائق مزورة للحصول على قروض استهلاكية باسم الغير من مؤسسة للقروض الصغرى، وذلك بتواطؤ مع مديرة إحدى وكالات هذه المؤسسة التي تحصل بالمقابل على نسبة من قيمة القرض، بينما يشتبه في تورط الموظفين الجماعيين في الإشهاد على نسخ الوثائق المزورة دون المطالبة بأصولها.

كما أظهرت عملية تنقيط الموقوفين بقاعدة بيانات الأمن الوطني أن المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة بكل من أكادير والداخلة وإنزكان، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا إجرامية مختلفة تتعلق بالتزوير واستعماله وإصدار شيك بدون رصيد وخيانة الأمانة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الرئيسي تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم إخضاع باقي الموقوفين لإجراءات البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة صباح أول أمس السبت.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of محكمة أزيلال تؤجل ملف رئيس جماعة متهم ب “تزوير محررات رسمية”

محكمة أزيلال تؤجل ملف رئيس جماعة متهم ب “تزوير…

2024-01-30 / 14:41
Photo of العدوي: 57% من الأسواق الأسبوعية غير مرتبطة بنظام للتطهير السائل

العدوي: 57% من الأسواق الأسبوعية غير مرتبطة بنظام للتطهير…

2024-01-30 / 14:12
Photo of مراكش: حجز كمية من المخدرات واعتقال أربعة مروجين

مراكش: حجز كمية من المخدرات واعتقال أربعة مروجين

2024-01-30 / 13:48
Photo of العدوي: المرافق الصحية تواجه عددا من الاكراهات

العدوي: المرافق الصحية تواجه عددا من الاكراهات

2024-01-30 / 13:03
Photo of العدوي: أزيد من 300 مليون شخص استخدموا حافلات النقل الحضري خلال 2022

العدوي: أزيد من 300 مليون شخص استخدموا حافلات النقل…

2024-01-30 / 12:51
Photo of التقرير الختامي حول اللقاء الثقافي مع خيرة جليل

التقرير الختامي حول اللقاء الثقافي مع خيرة جليل

2024-01-30 / 10:12
Photo of بـ4 مدن.. تفكيك خلية إرهابية تجند مقا.تلين وترسلهم إلى “دا.عش”

بـ4 مدن.. تفكيك خلية إرهابية تجند مقا.تلين وترسلهم إلى…

2024-01-30 / 09:16
Photo of طقس الثلاثاء.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

طقس الثلاثاء.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

2024-01-30 / 09:09
Photo of أخنوش : المغرب تمكن من أن يصبح رائدا في مجال الطاقات المتجددة

أخنوش : المغرب تمكن من أن يصبح رائدا في…

2024-01-29 / 23:49
Photo of أمن سطات يُحبط عملية تهريب شحنة من حبوب الهلوسة

أمن سطات يُحبط عملية تهريب شحنة من حبوب الهلوسة

2024-01-29 / 22:14

‫7 تعليقات

  7. اصبحنا نعيش داهرات الغش والنصب والاحتيال للاسف بعض الناس صارت تعيش بلا دمير ولاخوف من الحق صبحانه

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق