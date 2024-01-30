شركات عالمية تقرر الانسحاب من الجزائر بعد قرار منع دخول السلع القادمة من الموانئ المغربية
هبة بريس ـ الدار البيضاء
في قرار أثار عليها سخطا كبيرا، قررت سلطات العسكر بالجزائر منع دخول البضائع القادمة عبر الموانئ المغربية أو تلك التي تمت إعادة شحنها في المغرب، فضلا على منع دخول الحاويات الأجنبية التي مرت سفن الشحن التي تحملها من الموانئ المغربية.
قرار النظام العسكري الجزائري أثار غضب كبريات الشركات العالمية التي قررت الانسحاب من السوق الجزائري كرد فعل على القرار الذي وصفته ب”الغبي” و “الجائر” حيث تريد الجزائر تصريف مشاكلها و حقدها و عقدتها من المغرب على حساب الشركات الأجنبية و مصالحها التجارية.
و في هذا الصدد، فإن شركتا النقل البحري Maersk وCMA CGM اللتان تعتمدان في تعاملاتها التجارية بشكل كبير على ميناء طنجة المتوسطي، اضطرتا إلى إحداث تغييرات كبيرة على طرقهما البحرية، ما أثر بشكل مباشر على اتصالهما بالموانئ الجزائرية، بسبب قرار سلطاتها عدم قبول البضائع القادمة من موانئ المغرب.
و دفع قرار العسكر الجزائري الشركتين العملاقتين إلى تخفيض، أو حتى إلغاء، عبور الحاويات إلى ميناء طنجة المتوسط، وهو مركز رئيسي لعمليات إعادة الشحن قبل الوصول إلى الجزائر، حيث لجأت تلك الشركات إلى البحث عن منصات جديدة في الموانئ الإسبانية، بعضها في جنوب البلاد وبعضها الآخر في شمالها، في انتظار وقف عملياتها بشكل تام للجزائر لتفادي مشاكل النظام الجزائري التي لا تنتهي.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
12 تعليقات
تحية تقدير واحترام لكل هاته الشركات التي قررت الانسحاب..
ضربة موجعة للكابرانات..
المغرب العقدة التي لا تنسى للنظام الجزائري الخبيث ..
الاقتصاد الجزائري في تراجع كبير..
الاقتصاد المغربي يتطور سريعاً..
العسكر لن يدوم ..سوف ترون ان الشعب الجزائري سيزيحهم لا محالة.. او ستقع الكارثة..
يا حكام الجزاءر الشقيقة ،راجعوا اوراقكم واتقوا الله في أنفسكم، لا تجنون من تصرفاتكم مع المغرب الا النكسات ،هداكم الله وأصلح احوالنا واحوالكم ،انتبهوا قبل فوات الأوان حيث لا ينفع الندم
المرجو ايفادتا بالحقيقة وخاصة في وسائل الإعلام الوطنية لان جار السوء يقول العكس وانه هو الذي منع السفن من المرور عبر ميناء طنجة. المرجو فضح الاكاذيب التي يروحها اعداء وحدتنا الترابية وشكرا
اللهم اهديهم و اصلح بالهم
لا يجب ادماجنا في فرق تسود
حتى أذا كان المغرب هو من منع السلع الجزائرية من الرسو في ميناء طنجة فهو قرار يحترم وهو صالح لتأديب حفدة الخنازير أولاد الحركي .
تحية اجلال وتقدير وعرفان للشركتان العالميتان
على حسن وجدية تعاملهما مع نظام عسكر المرادية
تحية اجلال وتقدير وعرفان للشركتان العالميتان
على حسن وجدية تعاملهما مع نظام عسكر المرادية