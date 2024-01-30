تنكروا بلباس أطباء وممرضين.. جنود اسرائيليون يغتالون 3 فلسطينيين داخل مسشفى
هبة بريس - وكالات
اغتالت قوة خاصة اسرائيلية، صباح الثلاثاء، ثلاثة شبان بينهم شقيقان، بعد أن تسللت إلى داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين.
وأوضحت مصادر من داخل المستشفى، أن نحو 10 جنود من أفراد القوة الخاصة الاسرائيلية الذين تنكروا بلباس أطباء وممرضين وبلباس نسوي فلسطيني، تسللوا الى المستشفى فرادا واتجهوا للطابق الثالث، واغتالوا الشبان باستخدام مسدسات كاتمة للصوت.
وأفاد شهود عيان أنه سمع دوي أصوات إطلاق نار كثيف بمحيط مستشفى ابن سينا، بعد اقتحامه من قبل تلك القوة الإسرائيلية.
ودعت القوى الوطنية إلى الإضراب والنفير العام في جنين بعد اغتيال الشبان الثلاثة بمستشفى ابن سينا.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة..
حسبي الله ونعم الوكيل.اللهم انصر إخواننا في غزة وفلسطين اللهم آمين يارب العالمين..
استهداف المدنيين الأبرياء والأطفال الصغار..
حسبنا الله ونعم الوكيل. ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم اللهم عليك باليهود والنصارى..
اللهم تقبلهم شهداء عندك يارب العالمين..
في قانون الحروب ممنوع قتل الجرحى ولكن الصهاينة بينت للعالم انها دولة إرهابية بامتياز..
أين جنود وشرطة عباس. الضفة الغربيه أصبحت مستباحة من طرف الصهاينة و بتواطء عباس وجيشه وشرطته الخونة