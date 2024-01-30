تنكروا بلباس أطباء وممرضين.. جنود اسرائيليون يغتالون 3 فلسطينيين داخل مسشفى

2024-01-30 / 09:45
7
هبة بريس - وكالات

اغتالت قوة خاصة اسرائيلية، صباح الثلاثاء، ثلاثة شبان بينهم شقيقان، بعد أن تسللت إلى داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين.

وأوضحت مصادر من داخل المستشفى، أن نحو 10 جنود من أفراد القوة الخاصة الاسرائيلية الذين تنكروا بلباس أطباء وممرضين وبلباس نسوي فلسطيني، تسللوا الى المستشفى فرادا واتجهوا للطابق الثالث، واغتالوا الشبان باستخدام مسدسات كاتمة للصوت.

وأفاد شهود عيان أنه سمع دوي أصوات إطلاق نار كثيف بمحيط مستشفى ابن سينا، بعد اقتحامه من قبل تلك القوة الإسرائيلية.

ودعت القوى الوطنية إلى الإضراب والنفير العام في جنين بعد اغتيال الشبان الثلاثة بمستشفى ابن سينا.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of متحدث عسكري إسرائيلي: قت__ لنا 2000 مسلح من حماس في خان يونس

متحدث عسكري إسرائيلي: قت__ لنا 2000 مسلح من حماس…

2024-01-29 / 22:45
Photo of مدارس لندن مهددة بسبب تكاليف المعيشة المرتفعة

مدارس لندن مهددة بسبب تكاليف المعيشة المرتفعة

2024-01-29 / 21:49
Photo of “القسام” تعلن قصف تل أبيب برشقة صاروخية

“القسام” تعلن قصف تل أبيب برشقة صاروخية

2024-01-29 / 19:04
Photo of أحادي أكسيد الكربون .. وفاة أكثر من 30 شخصا في شهر واحد بالجزائر

أحادي أكسيد الكربون .. وفاة أكثر من 30 شخصا…

2024-01-29 / 18:03
Photo of بلجيكا.. فلاحون ينضمون للاحتجاجات في فرنسا ويغلقون طريقا حيويا

بلجيكا.. فلاحون ينضمون للاحتجاجات في فرنسا ويغلقون طريقا حيويا

2024-01-29 / 15:25
Photo of رسميا.. فلاديمير بوتين يترشح لانتخابات الرئاسة الروسية

رسميا.. فلاديمير بوتين يترشح لانتخابات الرئاسة الروسية

2024-01-29 / 13:20
Photo of مدرعات ومروحيات..وزير داخلية فرنسا يحذر المزارعين المتظاهرين

مدرعات ومروحيات..وزير داخلية فرنسا يحذر المزارعين المتظاهرين

2024-01-28 / 23:44
Photo of ترامب عن هجوم الأردن: نحن على حافة حرب عالمية ثالثة

ترامب عن هجوم الأردن: نحن على حافة حرب عالمية…

2024-01-28 / 23:01
Photo of قطعة بسكويت تنهي حياة الفنانة البريطانية أورلا باكسينديل

قطعة بسكويت تنهي حياة الفنانة البريطانية أورلا باكسينديل

2024-01-28 / 22:07
Photo of بايدن يتوعد بالرد بعد مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين في الأردن

بايدن يتوعد بالرد بعد مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين في…

2024-01-28 / 21:50

‫7 تعليقات

  4. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم اللهم عليك باليهود والنصارى..

    رد

  6. في قانون الحروب ممنوع قتل الجرحى ولكن الصهاينة بينت للعالم انها دولة إرهابية بامتياز..

    رد

  7. أين جنود وشرطة عباس. الضفة الغربيه أصبحت مستباحة من طرف الصهاينة و بتواطء عباس وجيشه وشرطته الخونة

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق