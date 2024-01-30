طقس الثلاثاء.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

2024-01-30 / 09:09
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس باردا نسبيا، خلال الصباح والليل ، بكل من مرتفعات الأطلس الشرقية مع تكون جليد محليا، فضلا عن تشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بكتل ضبابية بالواجهة المتوسطية، شمال المنطقة الشرقية وقرب السواحل الشمالية، خلال الصباح والليل .

كما يرتقب أن تظل درجات الحرارة مرتفعة نسبيا خلال النهار بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى ووسط جنوب البلاد، مع هبوب رياح محليا قوية نوعا بمرتفعات الأطلس الصغير ومنطقة طنجة، إضافة إلى تناثر غبار محليا بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 00 و06 درجات بمرتفعات الأطلس ، وجنوب المنطقة الشرقية، ما بين 11 و16 درجة بالوسط والأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 06 و12 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة .

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الارتفاع بالسهول الشمالية والوسطى وستنخفض بباقي المناطق.

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