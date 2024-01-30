خروج حامل اللقب السينغال من كاس أفريقيا
ع اللطيف بركة : هبة بريس
خرج فريق السينغال من كاس أفريقيًا بعد ضربات الترجيحية، فيما صعد فريق الفيلة إلى دور ربع النهائي من كاس أفريقيا ، في مباراة صعبة جدا جمعت فريقي ديربي غرب أفريقيا.
وكانت السينغال قد ضيعت فرصة في ضربات الترجيحية، صعبت مهامها في الصعود، بينما كان البلد المضيف الكوت ديفوار ، اكثر تركيزا وعزيمة لحسم المباراة لصالحه.
وبهذا يكون الكوت ديفوار قد قدم فوزا ثمينا لشعبه، ويكون هدف اللاعب زياش فال خير على فريق الفيلة .
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8 تعليقات
خروج حامل اللقب السينغال من كاس أفريقيا
خرج فريق السينغال من كاس أفريقيًا بعد ضربات الترجيحية فيما صعد فريق الفيلة إلى دور ربع النهائي من كاس أفريقيا
وبهذا يكون الكوت ديفوار قد قدم فوزا ثمينا لشعبه
Mezyane Mezyane saraha
Wellahila matestahlch tekhrj Sénégal
هنيئا لفريق الفيلة وديما المغرب.
وبهذا يكون الكوت ديفوار قد قدم فوزا ثمينا لشعبه، ويكون هدف اللاعب زياش فال خير على فريق الفيلة
وبهذا يكون الكوت ديفوار قد قدم فوزا ثمينا لشعبه، ويكون هدف اللاعب زياش فال خير على فريق الفيلة