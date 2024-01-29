أخنوش : إيطاليا مهتمة بالانخراط في مشاريع المغرب للطاقات المتجددة
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بروما، إن إيطاليا تبدي اهتماما كبيرا بالانخراط في المشاريع التي تنفذها المملكة في مجال النهوض بالطاقات المتجددة.
وأوضح أخنوش في تصريح للصحافة، على هامش مشاركته في قمة “إيطاليا-إفريقيا.. جسر للنمو المشترك”، التي تنعقد أشغالها يومي 28 و29 يناير بالعاصمة الإيطالية، أن اهتمام إيطاليا بالمشروع المغربي لتطوير الطاقات المتجددة يتضح جليا من خلال جميع اللقاءات والتدخلات التي تميزت بها هذه القمة.
وبحسب رئيس الحكومة، فإن اهتمام إيطاليا بالانخراط في المشروع المغربي لتطوير الطاقات المتجددة، يتجلى على الخصوص، من خلال عزمها على إنشاء مركز للتكوين في هذا المجال الواعد بالمغرب.
وأشار أخنوش إلى أن مشاركته في هذه القمة شكلت مناسبة للحديث عن الأشواط الكبرى التي قطعتها المملكة منذ العام 2009، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال النهوض بالطاقات المستدامة، وذلك في أفق بلوغ 52 في المائة من الكهرباء المنتجة انطلاقا من الطاقات المتجددة بحلول العام 2030.
كما شكلت هذه القمة – يضيف رئيس الحكومة – مناسبة لتسليط الضوء على المشروع المغربي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومشروع إنشاء أنبوب الغاز الطبيعي الرابط بين نيجيريا والمغرب، والذي سيتم من خلاله ربط 11 دولة بهذا الأنبوب، في أفق إتمام الربط مع أوروبا.
وخلص أخنوش إلى التأكيد على أن المغرب يوجد، اليوم، في قلب المشروع الذي تقدمه إيطاليا من أجل دعم البلدان الإفريقية والتعاون معها، من خلال شراكة متكافئةتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
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المغرب له كفاءات علمية كثيرة وتجربة في مجالات عدة أهمها الطاقات المتجددة .
التعاون بين البلدين ستعزز العلاقات الاقتصادية والاستثماريّة وتعطي قفزة نوعية دينامية .
يجسد هذا العمل الثنائي تحقيق التقدم الاقتصادي ويرفع من مستوى الاستثمار .
هذه الزيارة التي يقوم بها رئيس الدولة السيد اخنوش في إيطاليا ستعطي نتائج إيجابية وتعزز الشراكات الاستراتيجية الديبلوماسية بين البلدين لتحقيق التنمية المستدامة .
المغرب اصبح محطة مهمة جدا بالنسبة للدول الأوروبية الكبرى بفظل نشاطه الاقتصادي المتميز بالتوفيق والسداد والمزيد من الإنجازات التي يستفيد منها الاقتصاد الوطني المغربي .
إيطاليا مهتمة بالانخراط في مشاريع المغرب للطاقات المتجددة
إن إيطاليا تبدي اهتماما كبيرا بالانخراط في المشاريع التي تنفذها المملكة في مجال النهوض بالطاقات المتجددة
اهتمام إيطاليا بالمشروع المغربي لتطوير الطاقات المتجددة يتضح جليا من خلال جميع اللقاءات والتدخلات التي تميزت بها هذه القمة
Mezyane Mezyane hadchy
المربعات التي خرجت منها فرنسا أصبحت تتداعى عليها الدول البرغماتية الأخرى.