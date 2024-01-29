“الاتحاد الكونغولي” يرفض إلغاء عقوبة الركراكي

هبة بريس _ رياضة

استأنف الاتحاد الكونغولي لكرة القدم قرار الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، واللجوء إلى محكمة التحكيم الدولي، بعد تقليص لجنة الاستئناف عقوبة التوقيف الصادرة في حق الناخب الوطني، وليد الركراكي، على خلفية أحداث ما بعد نهاية مباراة “الأسود” والكونغو الديمقراطية، لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا.

وجاء في بلاغ صادر عن الاتحاد الكونغولي لجوء الأخير إلى “طاس” من أجل التظلم بشأن قرار لجنة التأديب إلغاء العقوبات في حق الركراكي.

وكان وليد الركراكي غاب عن مواجهة المنتخب المغربي ونظيره الزامبي لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

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