“الاتحاد الكونغولي” يرفض إلغاء عقوبة الركراكي

2024-01-29 / 22:30
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هبة بريس _ رياضة

استأنف الاتحاد الكونغولي لكرة القدم قرار الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، واللجوء إلى محكمة التحكيم الدولي، بعد تقليص لجنة الاستئناف عقوبة التوقيف الصادرة في حق الناخب الوطني، وليد الركراكي، على خلفية أحداث ما بعد نهاية مباراة “الأسود” والكونغو الديمقراطية، لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا.

وجاء في بلاغ صادر عن الاتحاد الكونغولي لجوء الأخير إلى “طاس” من أجل التظلم بشأن قرار لجنة التأديب إلغاء العقوبات في حق الركراكي.

وكان وليد الركراكي غاب عن مواجهة المنتخب المغربي ونظيره الزامبي لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

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‫7 تعليقات

  1. كما قلت سابقا في تعليقي. الاعب مدفوع من جهة الكل يعرف لاداعي لذكر اسمها. هذه هي الكرة الافريقية مخترقة. زيادة الطاس أين توجد.

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  2. كل ما أقوله في حق المدرب السيد الركراكي هو مدرب في المستوى المطلوب ; ولكن في نظري ما كان على ألسيد الركراكي ان يتورط في هذا الموقف الذي هز الإعلام الرياضي .

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  3. كل هذه الصراعات التي يعيشها المنتخب المغربي وخاصة السيد المدرب الوطني الركراكي سببها العدو والفاهم يفهم يريدون تشتيت المنتخب المغربي ..

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  4. هذه مناورات واضحة ومفضوحة كوضوح الشمس وكل ما يهمنا عدم التخلي عن هذه القضية واسترجاع كرامة المدرب ورد الاعتبار .

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  5. نحن تربطنا علاقة قوية ومثينة بين الكونغوليين ولا احد كيفما كان يفرقنا ,ونتمنى الفوز لمنتخبنا الوطني المغربي .

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  7. كيفما كان الأمر فنحن لنا كامل الثقة في مدرب المنتخب الوطني المغربي باذن الله تعالى سيتجاوز هذا المشكل وسيأخذ القانون مجراه .

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