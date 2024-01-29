اسبانيا..القضاء يقرر إعادة قاصرين مطرودين من سبتة المحتلة

2024-01-29 / 21:02
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هبة بريس/ مكتب طنجة

قررت المحكمة العليا بإسبانيا إعادة 12 قاصرا مغربيا إلى مدينة سبتة المحتلة، بعدما جرى ترحيلهم بشكل غير قانوني إلى الأراضي المغربية سنة 2021.

وقالت مصادر إعلامية اسبانية أن هذا هو الحكم الثاني الذي يصدره السلطات القضائية الاسبانية بعد قرار إدانة حكومة سانشيز لترحيلها قاصرين مغاربة في العام نفسه حيث قضى بأن “تتم إعادتهم من حيث تم ترحيلهم”.

وكانت القضية قد خلقت جدلا كبيرا وصراعا قضائيا بين الدولة الإسبانية، التي يمثلها محاميها العام، والمدعي العام لدى المحكمة العليا في مدريد. وذلك بسبب مدى انضباط هذا اجراء إعادة القاصرين للتشريعات المتعلقة بالهجرة والاتفاقية الموقعة مع الرباط قبل 17 عامًا.

مصادر إعلامية اسبانية كانت قد تحدثت عن جلسة حاسمة بخصوص هذه القضية بالمحكمة العليا في وقت سابق ،والتي شهدت مثول مسؤولين يمثلون السلطة المركزية في سبتة وآخرين يمثلون الحكومة المحلية حيث قام محامي الدولة الإسبانية بتقديم ما اعتبره “حُججًا” داعمة لعمليات الإعادة التي تمت من الجانب الإسباني إلى المغرب في غشت 2021 بالتنسيق مع سلطات الرباط.٢

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‫5 تعليقات

  3. القضية قد خلقت جدلا كبيرا وصراعا قضائيا بين الدولة الإسبانية التي يمثلها محاميها العام، والمدعي العام لدى المحكمة العليا في مدريد

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  4. بسبب مدى انضباط هذا اجراء إعادة القاصرين للتشريعات المتعلقة بالهجرة والاتفاقية الموقعة مع الرباط

    رد

  5. وقالت مصادر إعلامية اسبانية أن هذا هو الحكم الثاني الذي يصدره السلطات القضائية الاسبانية بعد قرار إدانة حكومة سانشيز لترحيلها قاصرين مغاربة في العام نفسه حيث قضى بأن “تتم إعادتهم من حيث تم ترحيلهم”

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